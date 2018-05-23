اشواق الخرس رئيسة جمعية ” امي جنتي” : الاباء والامهات هما سبب عقوق الابناء

” عقوق الابناء ” مشكلة تعاني منها الكثير من العائلات في وقتنا الحالي وطالما تساءل الكثير عن اسباب هذا العقوق وكيفيه القضاء عليه ….. الاستاذة اشواق الخرس رئيسة جمعيه امي جنتي ومدرب اول تنميه موارد بشرية ” أدهشتنا بردها عن هذا السؤال

كونك مدرب اول تنمية بشرية برأيك من المسوؤل عن ظاهرة عقوق الابناء التي نراها اصبحت منتشرة في ايامنا هذه…

اسباب عقوق الابناء هو عقوق الاهل سواء كان الاب او الام

كيف!!!!

نعم اؤكد ما قلته وساشرح لك كيف يكون الاهل هم السبب الذي يحصل من الشدة المفرطة من الاباء ا الامهات على اطفالهم بفرض رأء الاهل عليهم وكذلك التأنيب المستمر واشعارهم دوما بالتقصير في البر اضافة الى اسطوانه الفضل والمن على اولادهم بما فعل ويفعل لهم الاهل في سبيل تربيتهم وتأمين احتياجاتهم بشكل دائم وكذلك مقارنتهم مع الغير هذا من اهم اسباب عقوق الابناء واضافت :

العقوق يبدأ من العناد الذي يقود الى التمرد لاثبات الذات والدفاع عنها بسبب ان الاهل الام او الاب يكون اسلوبه نقدي جارح والانسان بطبعه يحب المدح والتشجيع واذا لم تتوفر هذه الشروط في البيئة الصالحة للتربية تحول التمرد الى عقوق . والعقوق هو احد انواع الانتقام الذاتي بمعنى انه ينكر افضال والديه عليه ويتذكر الشدة والنقد فقط وهنا اقول بان الشخص المفتقد للمديح والثناء من قبل والديه يلجأ الى الصحبة للتعويض وغاليا ما تكون هذه الصحبة السيئة ويحصل منهم على التشجيع بالتمرد وعمل الاخطاء الدائمة.

الابن العاق هو من يفتقر للتربية الدينية الصحيحة وبالتالي لا بد من ان يقوم الوالدين منذ نعومه اظفار اولادهم بغرس المبادىء والقيم الاسلامية التي تنصح ببر الوالدين والطاعة لهما لجني ثمرة المودة والاحترام من قبل اطفالهم عند الكبر

كيف يتم التعامل مع الطفل العاق واعادته الى جادة الصواب؟

اعادة الثقة بين الابن والوالدين ” الاب والام” وهنا يكون دور الاهل في الابتعاد عن كل مايسبب عقوق الابناء من التصرفات السابقة الذكر فينشأ الابناء بصورة وبيئة تربوية سليمة خالية من اي مشاكل