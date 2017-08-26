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طريقة عمل طبق الاسباجتي بصلصة البولونيز والمشروم

بقلم زينب سعد

أغسطس ٢٦ ,٢٠١٧

“المعكرونة الاسباجتي أحد أطباق المطبخ الإيطالي المشهورة، جربيها مع صلصة البولونيز والمشروم واستمتعي بالطعم الرائع لك ولعائلتك وكوني معنا دائماً…

المقادير:

  • ½ كيلو معكرونة اسباجتي
  • ¼ كيلو لحم مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 1 ثمرة جزر كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
  • 2 ثمرة كرفس متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة
  • بصلة متوسطة مفرومة
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • كوب مشروم مقطع شرائح
  • ½ كوب مرق لحم
  • ½ كوب طماطم طازجة مفرومة
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • 2 ورقة غار
  • 2 ملعقة صغيرة سكر
  • 2 ملعقة صغيرة ريحان جاف
  • 1 ملعقة صغيرة زعتر جاف
  • ملح وفلفل أسود

الطريقة:

  1. على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  2. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الجزر والكرفس والمشروم، وقلبي لمدة 5 دقائق.
  3. أضيفي الطماطم الطازجة وصلصة الطماطم واللحم المفروم ومرق اللحم.
  4. ضعي الملح والفلفل وورق الغار والريحان والزعتر والسكر وقلبي، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم.
  5. اسلقي المعكرونة في ماء مملح.
  6. ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، ثم ضعي فوقها صلصة البولونيز.
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