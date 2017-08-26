طريقة عمل طبق الاسباجتي بصلصة البولونيز والمشروم

“المعكرونة الاسباجتي أحد أطباق المطبخ الإيطالي المشهورة، جربيها مع صلصة البولونيز والمشروم واستمتعي بالطعم الرائع لك ولعائلتك وكوني معنا دائماً…

المقادير:

½ كيلو معكرونة اسباجتي

¼ كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ثمرة جزر كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

2 ثمرة كرفس متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

كوب مشروم مقطع شرائح

½ كوب مرق لحم

½ كوب طماطم طازجة مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ورقة غار

2 ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ريحان جاف

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملح وفلفل أسود

الطريقة: