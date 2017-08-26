طريقة عمل طبق الاسباجتي بصلصة البولونيز والمشروم

“المعكرونة الاسباجتي أحد أطباق المطبخ الإيطالي المشهورة، جربيها مع صلصة البولونيز والمشروم واستمتعي بالطعم الرائع لك ولعائلتك وكوني معنا دائماً…
المقادير:
- ½ كيلو معكرونة اسباجتي
- ¼ كيلو لحم مفروم
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1 ثمرة جزر كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
- 2 ثمرة كرفس متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة
- بصلة متوسطة مفرومة
- 3 فصوص ثوم مفروم
- كوب مشروم مقطع شرائح
- ½ كوب مرق لحم
- ½ كوب طماطم طازجة مفرومة
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- 2 ورقة غار
- 2 ملعقة صغيرة سكر
- 2 ملعقة صغيرة ريحان جاف
- 1 ملعقة صغيرة زعتر جاف
- ملح وفلفل أسود
الطريقة:
- على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الجزر والكرفس والمشروم، وقلبي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الطماطم الطازجة وصلصة الطماطم واللحم المفروم ومرق اللحم.
- ضعي الملح والفلفل وورق الغار والريحان والزعتر والسكر وقلبي، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم.
- اسلقي المعكرونة في ماء مملح.
- ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، ثم ضعي فوقها صلصة البولونيز.