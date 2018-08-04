هل يمكن للرياضيين الاستغناء عن المكملات الغذائية ؟

هناك اعتقاد راسخ في ذهن الكثيرين أن لا غنى للرياضيين عن المكملات الغذائية أو الأوميجا وأن العضل لا يبرز إلا بتناولها لارتباطها بالمفاصل وهذا صحيح، ولكن يمكن تناولها من الأكل وليس بالضرورة تناولها كمكمل غذائي ودائماً ما يشدد المختصين على أن الطبيعي أفضل، وسنتطرق إلى كيفية حصولهم على ذلك.

• صحيح أنه من الصعب أن يأخذ الرياضيين كفايتهم من الفيتامينات من الطعام فقط، وبالتالي يعتمدون على المكملات الغذائية، ولكن لا يوجد دراسات تثبت أهمية تناول المكملات للرياضيين، إلا إذا كانت لعلاج نقص فيتامين أو حالة صحية تستدعي ذلك أو إذا كان النظام الغذائي اليومي لا يشمل كل المجموعات الغذائية الأساسية، ويمكن للرياضيين تناول الفيتامينات عن طريق تكثيف تناول الفاكهة والخضار ورقائق الذرة المدعمة وغيرها.

• أما الاحماض الامينية فنجدها بمصادرها الطبيعية في الدجاج والسمك والبيض وأيضا متوفرة بالبقوليات والعدس والصويا.

لكن إذا كان النظام الغذائي اليومي قاسياً أو محدودا لأي سبب كان… فيمكن الاعتماد على المكملات الغذائية من الأحماض الأمينية والتي تدعى البي سي اي اي خاصة أثناء التمرين لتغذية العضلة وقتها، وأيضا أخذها خلال أيام التوقف عن التمارين للمحافظة على الكتلة العضلية ولتعويض النقص من الأكل، ولكن ليس من الضروري تناولها.

فعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تدعم أهميتها للرياضيين إلا أنه ليس من الضروري أخذها كمكمل فهي أحماض امينية موجودة بالأكل فالمصادر الطبيعية دائماً أفضل.

• يعد الباور أو ما يطلق عليه مكمل غذائي ما قبل التمرين، والذي يعتمد على الكافيين والتاورين والأعشاب والفيتامينات بتركيبة وحسبة معينة لتمدنا بالطاقة أثناء التمرين، وهناك مكملات تحتوي أيضا على عناصر أخرى مثل النايترك أوكسايد (الذي يضخ الدم للعضل ويفتح الأوعية الدموية) وعناصر ومنبهات تساعد بالتركيز وغيرها، لكن يمكننا الاستغناء عن تلك المكملات والاعتماد على المصادر الطبيعية لها مثل القهوة أو الشاي أو التفاح أو التمر وسنرى نفس النتيجة تقريباً ولكن لا ينصح تناول المحفزات بكثرة قبل التمرين لأنها تؤدي للاعتماد عليها مع مرورالوقت مما يترتب عليه مضاعفات كثيرة.