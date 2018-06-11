الاسرار العشرة للتغيير

الشيء الوحيد الثابت في حياتنا هو التغيير. فلا يمكن تجنبها وكلما قاومنا التغيير كلما صارت حياتنا أكثر صرامة، ويمكن أن يأتي التغيير إلى حياتنا كنتيجة لأزمة، كنتيجة للاختيار أو بالصدفة. في كلتا الحالتين ، نواجه جميعًا الحاجة إلى الاختيار – هل نجري التغيير أم لا؟ أعتقد أنه من الأفضل دائمًا إجراء تغييرات في حياتك عندما تختار بدلاً من أن تضطر إلى ذلك.

ومع ذلك ، لا يمكننا تجنب الأحداث غير المتوقعة (الأزمة) في حياتنا ، لأن هذه الأحداث هي التي تتحدى رضانا في الحياة. ما يمكننا التحكم فيه عندما نواجه هذه الأحداث الصعبة هو كيفية اختيار الرد عليها. إنها قوتنا المفضلة التي تمكننا من تفعيل التغيير الإيجابي في حياتنا، وإن التصرف بناءً على قوتنا المختارة يمنحنا المزيد من الفرص لتغيير حياتنا نحو الأفضل. كلما زادت الفرص التي نوفرها لتغيير حياتنا، أصبحت حياتنا أكثر إرضاءً وسعادة. وفيما يلي 10 أشياء يمكنك القيام بها في حياتك من شأنها أن تغير حياتك للافضل :

1. البحث عن المعنى في الحياة

عليك أن تسأل نفسك بعض الاسئلة ما الذي تريد تحقيقه في حياتك؟ ما هي أحلامك؟ ما الذي يجعل سعيد بك؟ المعنى الخاص بك في الحياة يمنحك الغرض ويحدد اتجاه كيف تريد أن تعيش حياتك. بدون معنى ستقضي بقية حياتك تتجول في الحياة بلا هدف بدون اتجاه أو تركيز أو هدف.

2. احلام اليقظة

إن لوحة الأحلام هي طريقة رائعة لنا لبدء الاعتقاد في أحلامك مرة أخرى. رؤية أحلامنا كل يوم على لوحة أحلام تجلب أحلامنا إلى الحياة. تصبح أحلامنا حقيقية ونبدأ في الإيمان بإمكانية تحقيق هذه الأحلام.

3. حدد أهدافك لتحقيق أحلامك

تذكر أن أهدافك قد تتغير، كن دائما مرنا مع وضع وتحقيق أهدافك كأشياء في تغيير الحياة وأهدافك يجب أن تعكس هذه التغييرات. إنها الخطوات الصغيرة التي تتخذها والتي تخلق زخمًا للتغيير في حياتك.

4. اترك الماضي

الأسف سوف يعيقك فقط في الحياة. الأسف هي أحداث الماضي ، وإذا كنت تقضي كل وقتك في التفكير في الماضي ، فستفقد الحاضر والمستقبل. لا يمكنك تغيير ما قمت به أو لم تقم به في الماضي ، لذا دعها تذهب. الشيء الوحيد الذي تسيطر عليه الآن هو كيف تختار أن تعيش حياتك الحالية والمستقبلية.

5. اختيار بعض الأشياء التي تخيفك للقيام :

اصنع قائمة بالأشياء المرعبة التي ترغب في القيام بها ولكنك تخاف منها. ضع خطة في مكانها ثم اذهب إليها. لا تتوقف أبداً عن فعل أشياء مخيفة لأنك إذا أصبحت حياتك ستصبح واحدة من الرضا عن النفس والراحة.

6. نمط حياة متوازن:

إن عيش حياة صحية ومتوازنة مع الكثير من التمارين الرياضية هو اختيار نمط الحياة الذي من دون شك سوف يمنحك حياة أكثر سعادة وإشباعًا.

7. مواجهة مخاوفك:

إذا كنت تريد تغيير حياتك ، فتعلم كيفية إتقان مخاوفك حتى لا يتمكنوا من السيطرة عليك لفترة أطول. مخاوفنا ليست سوى أفكار في أذهاننا ليست حقيقية ، لكن بمرور الوقت أصبحنا نعتقد أنها صحيحة. إنها مخاوفنا في الحياة التي تمنعنا من عيش حياتنا على أكمل وجه. نعرف متى تتحكم مخاوفنا في حياتنا لأننا نشعر بالسخط وعدم الرضا وعدم الوفاء.

8. أقبل نفس وامنحها الحب:

الشخص الوحيد الذي سيخلق التغيير في حياتك هو أنت! ولإحداث هذا التغيير عليك أن تحبك. ستكون هناك أوقات في حياتك حيث ستواجه الرفض وسيكون هناك أناس لن يحبونك كثيراً. إن قبولك وحب نفسك يساعدك على المضي قدمًا في حياتك. إن إلقاء نفسك طوال الوقت والتمني أن تكون أفضل من ذلك ، لن يؤدي إلا إلى حياة التعاسة والاستياء.

9. عش اللحظة:

كثير منا يميل إلى الاعتقاد بأن العشب أكثر خضرة على الجانب الآخر. في كثير من الأحيان ، نصل إلى الجانب الآخر من السياج ونجد أن الامر ليس كذلك، الجلوس على الشاطئ تناول الآيس كريم مع أفضل صديق أو شريك هو لحظة السعادة. تقدير وتقدير الامتنان على أساس يومي هو تجربة السعادة في الوقت الراهن. مساعدة المحتاجين تجلب لنا السعادة والبهجة. هذا هو ما تعنيه الحياة في هذه اللحظة – لا تفوّت هذه اللحظات لأنك مشغول جدا بالتركيز على سعادتك.

10. التعلم والقراءة :

في كل مرة تتعلم فيها شيئًا جديدًا ، ستكتسب المزيد من المعرفة ، وستحصل على المزيد من الثقة بمزيد من المعرفة، ويساعدنا التعلم أن نكون أكثر قابلية للتكيف ومرونة مع المواقف الجديدة، ويشجعنا على أن نكون أكثر إبداعًا في تفكيرنا ،وقراءة الكتب هي طريقة رائعة لنا للتعلم. لتبني متعة التعلم بالكامل، لا تتوقف أبداً عن القراءة أو البحث عن المزيد من المعرفة. فالتعلم يعطي معنى للحياة وهذا ما يجعل حياتنا جديرة بالاهتمام.

الان لديك خيارات عديدة لتغيير حياتك الى الافضل … فماذا تنتظر؟ افعل هذه الأشياء العشرة الآن!