الانتهاء من تصوير الفيلم الخيالي الجديد “marvel”

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انطلاقاً من استوديوهات “مارفل” “marvel” الشهيرة، انتهى تصوير وإنتاج الفيلم الجديد “Thor: Ragnarok”، حيث ستكون مدينة “أسغدار” مهدده بالمخاطر، في حين يكون الأمير ثور “Thor” سجين في الجانب الآخر من الكون ومن دون مطرقته التي تعد مصدراً لقوته، فيجد نفسه في سباق مع الزمن للعودة لموطنه “أسغدار”، ولكي ينقذه عليه مواجهة حليفه السابق ورفيقيه من الـ “آفنجرز” “Avengers” وهالك “Hulk” الخارق.

ويقوم بدور الأمير الأسغرداني ثور (Thor) كريس همسورث، ويشاركه في البطولة توم هيدلتون في شخصية لوكي، وبجانبهم كيت بلانشيت في دور هيلا، وهي من أشرس أعداء ثور في القصص المصورة، وتنفرد بأنها أول شخصية نسائية تظهر في أي من أفلام مارفل ستديو “Marvel Studios” حتى اليوم.

كما يشارك بجانبهم، إدريس إلبا في شخصية هيم دال، وجف جولدبلم في دور جراندماستر، وفالكيري التي تجسدها تيسا تومسون، وكارل أوربان في شخصية سكيرج، ومارك رفالو يجسد شخصية هالك، وأخيراً أنثوني هوبكنز في شخصية أودين.

لا يتولى تايكا وايتيتي إخراج الفيلم فقط، بل يقوم بالتمثيل في الافلام التي يخرجها كما هو معروف عنه، فيظهر في الفيلم بشخصية جديدة (بتقنية الرسوم من إنشاء الكمبيوتر في العالم السينمائي) تدعى كورج، حيث ظهرت هذه الشخصية في القصص المصورة في عام ١٩٦٢.

الجدير بالذكر أن مارفل “marvel” هي سلسلة أفلام ومسلسلات وألعاب فيديو وقصص مصورة من عالم الخيال، و تتناول أفلام الأبطال الخارقين المأخوذة من مطبوعات “مارفل كومكس”، وأول فيلم أنتجته استيديوهات مارفل السينمائي كان “إيرون مان” عام 2008، ثم فيلم “المنتقمون” عام 2012 الذي بلغت به مارفل ذروتها.