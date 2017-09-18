هو مستودع من الفوائد….. الباذنجان سر شباب المرأة وخصوبة الرجل ودرع واقي من السرطان

لثمرة الباذنجان فوائد سحرية على صحتنا، وينعكس تأثيرها على الجنسين، فتناول المرأة للباذنجان يقيها من الشيخوخة ويخلصها من التجاعيد، وتناول الرجل له يخلصه من الضعف الجنسي، ويعزز خصوبته. فقد أكدت مجموعة من الدراسات الأمريكية أن مركبات “باسيولين” المضادة للأكسدة والمتوافرة في قشر الباذنجان تخلص الجسم من الشوادر الحرة التي تتسبب في الإصابة بالشيخوخة. وأفادت الدراسات أيضاً بأن قشرة الباذنجان تحمي جدران خلايا الجسم والدماغ من التلف، إضافة إلي دورها في إنتاج هرمونات الذكورة والأنوثة، وتكوين أملاح عصارة المرارة اللازمة لامتصاص بعض الفيتامينات المهمة. بل هناك المزيد من الفوائد للباذنجان لنتعرف عليها..
فوائد بالجملة:
بفضل احتواء الباذنجان على بعض المعادن الهامة مثل البوتاسيوم والفوسفور والنحاس والماغنسيوم وحمض الفوليك، وكونه مصدر هام لبعض الفيتامينات، واحتواء قشرته على مادة الناسونين التي تعمل كمضادة للأكسدة، جعلته يمد الجسم بالعديد من الفوائد ومنها:
- أن الباذنجان من الخضروات الغنية بالألياف كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، حيث أثبتت بعض الدراسات أهميته في علاج مرض السكري من النوع الثاني لذلك يجب على مرضى السكري الحرص على تناوله.
- أثبتت بعض الدراسات أن الباذنجان يساعد على الوقاية من مرض السرطان وذلك لاحتوائه على مثبطات تعمل على تثبيط إمداد الخلايا السرطانية بالمواد المغذية والأكسجين، وذلك نظراً لإحتواء قشور الباذنجان على مادة الناسونين المضادة للأكسدة. ويذكر أن ثمار الباذنجان تحتوي أيضاً علي مركبات “فينوليك” المضاد للأكسدة وأهمها حامض “الهوردجنيك” الذي يعد من أقوي مضادات الأكسدة النباتية، وتكمن أهمية هذا الحمض في الوقاية من حدوث خلل بتركيبة الحمض النووي بما يمنع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم.
- وكونه غني بالحديد، فإن تناوله يساعد على الوقاية من مرض فقر الدم (الأنيميا)
- يعالج الصداع
- يخفف من الاكتئاب والشعور بالتعب والإرهاق.
- تناول الباذنجان يعمل علي تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الدم ويساعد في منع حدوث أمراض القلب
- يحافظ علي المسالك البولية، ومدر للبول
- يعمل علي تقوية الذاكرة.
- يساهم في الوقاية من السمنة وتخفيف الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويشد المعدة
- يساهم في منع حدوث التقلصات العضلية.