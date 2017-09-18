هو مستودع من الفوائد….. الباذنجان سر شباب المرأة وخصوبة الرجل ودرع واقي من السرطان

لثمرة الباذنجان فوائد سحرية على صحتنا، وينعكس تأثيرها على الجنسين، فتناول المرأة للباذنجان يقيها من الشيخوخة ويخلصها من التجاعيد، وتناول الرجل له يخلصه من الضعف الجنسي، ويعزز خصوبته. فقد أكدت مجموعة من الدراسات الأمريكية أن مركبات “باسيولين” المضادة للأكسدة والمتوافرة في قشر الباذنجان تخلص الجسم من الشوادر الحرة التي تتسبب في الإصابة بالشيخوخة. وأفادت الدراسات أيضاً بأن قشرة الباذنجان تحمي جدران خلايا الجسم والدماغ من التلف، إضافة إلي دورها في إنتاج هرمونات الذكورة والأنوثة، وتكوين أملاح عصارة المرارة اللازمة لامتصاص بعض الفيتامينات المهمة. بل هناك المزيد من الفوائد للباذنجان لنتعرف عليها..

فوائد بالجملة:

بفضل احتواء الباذنجان على بعض المعادن الهامة مثل البوتاسيوم والفوسفور والنحاس والماغنسيوم وحمض الفوليك، وكونه مصدر هام لبعض الفيتامينات، واحتواء قشرته على مادة الناسونين التي تعمل كمضادة للأكسدة، جعلته يمد الجسم بالعديد من الفوائد ومنها: