التخلص من البدانة يقي من الإصابة بالسرطان

ولقد ذكرت برندا فيتزغيرالد مديرة مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، “إن هذا الأمر “يثير القلق” في بلد يعاني فيه 71 % من البالغين من الوزن الزائد أو البدانة”، وأضافت “يزيد وزن غالبية الأمريكيين البالغين عن المستوى الموصي به. ويعرض الوزن الزائد أو البدانة الناس لاحتمال أكبر للإصابة ببعض أمراض السرطان”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأكدت على : أن العودة إلى وزن سليم وصحي سيساهم ولا شك في الوقاية من السرطان”.

ويعرض الوزن الزائد الشخص لاحتمال أكبر للإصابة بثلاثة عشر نوعاً من السرطان من بينها المريء والغدة الدرقية والمرارة والمعدة والثدي بعد انقطاع الطمث، فضلاً عن الكبد والبنكرياس والكلى والمبيض والرحم، إضافة إلى القولون والمستقيم.

وتسجل هذه الإصابات المرتبطة بالوزن الزائد ارتفاعا متواصلاً في الولايات المتحدة، في حين أن العدد الإجمالي لحالات السرطان الجديدة تتراجع منذ التسعينيات، وشخصت حوالى ثلثي إصابات السرطان المرتبطة بالوزن الزائد (630 ألف حالة) في العام 2014 لدى أشخاص يتراوح عمرهم بين 50 و74 عاماً.

والنساء أكثر عرضة من الرجال، إذ أن 55 % من حالات السرطان المشخصة لديهن مرتبطة بوزن زائد، في مقابل 24 % لدى الرجال، وتفيد الأرقام الأخيرة لمراكز “سي دي سي” أن 32.8% من سكان الولايات المتحدة يعانون من وزن زائد، و37.9% من البدانة.

وطبقاً لمبدأ طرح المشكلة والعلاج نقدم لكم بعض النصائح الخاصة بتجنب البدانة طبقا لبحث حديث عن أساليب بسيطة يمكنكم اتباعها لإنزال الوزن وبالتحديد خلال التواجد بالعمل لساعات طويلة، فقد نشرت مجلة “آنالز أوف إنترنال ميدسن” الطبية دراسة، وبها 7 طرق تساعد على بلوغ حلم الكثير من البشر حول العالم في إنقاص الوزن وهي كالتالي :