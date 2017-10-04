التخلص من البدانة يقي من الإصابة بالسرطان

في إطار الإجراءات الوقائية أكدت السلطات الصحية الأمريكية أن حوالى 630 ألف إصابة بالسرطان، أي 40 في المئة من مجموع حالات السرطان المشخصة عام 2014 في الولايات المتحدة، كانت مرتبطة بالوزن الزائد، مجددة الدعوة إلى مزيد من الوقاية وذلك للحد من هذه النسبة وتوعية الجميع بهذا الخطر الكبير.
ولقد ذكرت برندا فيتزغيرالد مديرة مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، “إن هذا الأمر “يثير القلق” في بلد يعاني فيه 71 % من البالغين من الوزن الزائد أو البدانة”، وأضافت “يزيد وزن غالبية الأمريكيين البالغين عن المستوى الموصي به. ويعرض الوزن الزائد أو البدانة الناس لاحتمال أكبر للإصابة ببعض أمراض السرطان”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وأكدت على : أن العودة إلى وزن سليم وصحي سيساهم ولا شك في الوقاية من السرطان”.
ويعرض الوزن الزائد الشخص لاحتمال أكبر للإصابة بثلاثة عشر نوعاً من السرطان من بينها المريء والغدة الدرقية والمرارة والمعدة والثدي بعد انقطاع الطمث، فضلاً عن الكبد والبنكرياس والكلى والمبيض والرحم، إضافة إلى القولون والمستقيم.
وتسجل هذه الإصابات المرتبطة بالوزن الزائد ارتفاعا متواصلاً في الولايات المتحدة، في حين أن العدد الإجمالي لحالات السرطان الجديدة تتراجع منذ التسعينيات، وشخصت حوالى ثلثي إصابات السرطان المرتبطة بالوزن الزائد (630 ألف حالة) في العام 2014 لدى أشخاص يتراوح عمرهم بين 50 و74 عاماً.
والنساء أكثر عرضة من الرجال، إذ أن 55 % من حالات السرطان المشخصة لديهن مرتبطة بوزن زائد، في مقابل 24 % لدى الرجال، وتفيد الأرقام الأخيرة لمراكز “سي دي سي” أن 32.8% من سكان الولايات المتحدة يعانون من وزن زائد، و37.9% من البدانة.
وطبقاً لمبدأ طرح المشكلة والعلاج نقدم لكم بعض النصائح الخاصة بتجنب البدانة طبقا لبحث حديث عن أساليب بسيطة يمكنكم اتباعها لإنزال الوزن وبالتحديد خلال التواجد بالعمل لساعات طويلة، فقد نشرت مجلة “آنالز أوف إنترنال ميدسن” الطبية دراسة، وبها 7 طرق تساعد على بلوغ حلم الكثير من البشر حول العالم في إنقاص الوزن وهي كالتالي :
الشمندر:
أثبتت الدراسة أن تناول الشمندر، أو إضافة سائل الشمندر مفيد عند تناول الطعام أثناء العمل، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية والهضم.
الفلفل الأحمر المطحون:
إضافة الفلفل الأحمر المطحون إلى طعامك، يساعد على تسريع الهضم، مما يؤدي إلى حرق الدهون بسرعة أكبر.
الوقوف:
الوقوف في مكان العمل كلما سنحت الفرصة، حتى إن كان الوقوف والمشي لمجرد فعل ذلك دون هدف محدد.
تمرينات الكرسي:
ممارسة عدد من التمرينات البسيطة أثناء العمل، مثل رفع جسمك من على الكرسي بالاستناد على يديك، وشد المعدة مفيد لإنقاص الوزن.
مد الأرجل:
رفع الأرجل فوق الأرض، كلما سنحت الفرصة، لتساعد على بناء عضلات الساق أثناء العمل.
تمرينات السمانة:
وهي تحريك مقدمة القدم وممارسة تمرينات السمانة أثناء الجلوس.
المشروبات الصحية:
بتبديل المشروب اليومي من القهوة العادية إلى الشاي الأخضر، قد يفيد كثيراً في رحلة حرق الدهون أثناء العمل.