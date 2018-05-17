البرايمر خطوتك الأولى لإبراز جمالك

على الرغم من أن العديد من النساء يتجاهلن خطوة وضع البرايمر على اعتبار أنها خطوة غير أساسية، يمكن أن يؤثر تخصيص دقيقتين إضافيتين لروتين المكياج خاصتك لوضع البرايمر تأثيرًا كبيرًا على طلتك النهائية.

فيساعد البرايمر على تنعيم سطح بشرتك مما يقلل ظهور الخطوط الدقيقة والمسام كما أنه يساعد على توحيد لون بشرتك وبقاء المكياج على وجهك طوال اليوم دون أي تغيير.

واليوم سوف نساعدك سيدتي لاختيار البرايمر الصحيح و كذلك طرق وضعه على وجهك باحترافية:

أولا لابد أن تحددي النتيجة التي تريدين أن يحققها البرايمر. هل تركزين على التجاعيد والخطوط الدقيقة؟ تلون البشرة؟ تخفيف لمعان البشرة الدهنية؟ هناك أنواع كثيرة من البرايمر في السوق، لذا خصصي وقتًا لاختبار بشرتك وفكري في أفضل الخيارات التي تناسبك، تحققي من الملصقات أو ابحثي على الإنترنت للوصول إلى برايمر يناسب احتياجاتك الفريدة. وإذا كنت قلقة بشأن المسام الواسعة أو التجاعيد، ابحثي عن برايمر قابض للمسام ومضاد لعلامات شيخوخة البشرة. ولتعلمي أنه يجب استخدام البرايمر “دائمًا” إذا كنت ستقومين برش المكياج على وجهك باستخدام تقنية الإير براش.

ثانيا إذا كان لديك بقع غامقة على بشرتك أو هالات سوداء تحت عينيك أو احمرار أو انتفاخ. يمكنك البحث عن برايمر ملوّن ليعادل تلون البشرة. تساعد الألوان المتقابلة على معادلة بعضها البعض، لذا إذا كان لديك بشرة مائلة إلى اللون الأحمر أو متوردة، سيساعد اللون المقابل للون الأحمر على عجلة الألوان (الأخضر) على معادلة اللون الأحمر. ولاحظي أنك اذا كنت لست في حاجة بالضرورة إلى استخدام برايمر مصحح للون على الإطلاق. يمكنك استخدام البرايمر الشفاف.

ويمكن أن يصحح البرايمر الذي يحتوي على لون أخضر الاحمرار الشديد. هذا مفيد خاصة إذا كنت تعانين من حرق شمسي على وجهك. ويعمل اللون الأصفر على تصحيح درجات البشرة الوردية أو الاحمرار الخفيف. أما إذا كان لديك بقع زرقاء غامقة أو زيادة تصبغ أو كدمات، جربي برايمر بلون برتقالي أو خوخي.

وإذا كانت بشرتك صفراء أو باهتة، جربي برايمر بلون الخزامى.

ثالثا: إذا كنت غير متأكدة من نوع بشرتك، اغسلي وجهك بغسول لطيف ودعيه يجف في الهواء. كيف تبدو بشرتك بعد 15-20 دقيقة؟ إذا كنت تشعرين أن وجهك رطبًا أو زيتيًا، يعني ذلك أن بشرتك دهنية لذا جربي برايمر بنهاية مطفية لتقليل اللمعان وامتصاص الزيوت. تمتص أنواع البرايمر التي تحتوي على حمض الساليسيليك أيضًا الزيوت الإضافية. وإذا كانت بشرتك جافة أو مشدودة، يعني ذلك أن بشرتك جافة. ابحثي عن برايمر له أساس جل أو ملمع لا يجفف بشرتك.

أما إذا كنت تشعرين أن بشرتك ناعمة ونظيفة، فذلك يعني أن بشرتك عادية. لذا جربي أنواعًا مختلفة من البرايمر حتى تصلي إلى النوع الذي يبدو رائعًا عليك ويعطيك التأثير المطلوب.

رابعا: يجب أن تختاري برايمر له نفس أساس كريم الأساس خاصتك حتى لا يتنافر كل منهما مع الآخر. وانتبهي أيضًا إلى ما إذا كان كريم الأساس يحتوي على السيليكون لأن ذلك يتفاعل مع كريم الأساس ذي الأساس الدهني بطريقة سيئة ويجعله يبدو مبقعًا. عند تجربة البرايمر، اطلبي عينة أولًا وجربي القليل منها على يدك. عندما يجف، ضعي القليل من كريم الأساس. إذا تمكنت من فرد كريم الأساس بطريقة ناعمة، فهذا يعني أن كريم الأساس والبرايمر خاصتك يتفاعلان معًا بطريقة جيدة. قومي باختبار حساسية الجلد مع أي برايمر بأساس سيليكون قبل وضعه على وجهك بالكامل. فبعض الناس أصحاب البشرة الحساسة يعانون من رد فعل تحسسي تجاه السيليكون.