البرتقال يحمينا من امراض القلب والسرطان

لاشك أن ثمرة البرتقال تمتلئ بالفيتامينات والمعادن، لكن هل يمكنها تجنب نزلات البرد؟ لنلقي نظرة فاحصة على السطور التالية وكيف تساعدنا هذه الحمضيات على الرفاهية دون أن نشعر!!

البرتقال عبارة عن فاكهة حمضية مستديرة ومقسمة مع قشر محفور. يمكن أن تختلف الطعم من العصير والحلو إلى المر، اعتمادا على مجموعة متنوعة – وتشمل أصناف أكثر شيوعا فالنسيا واشبيلية وهاملن. تتوفر البرتقال على مدار السنة ، باستثناء بعض الأصناف مثل برتقال الدم ، التي لديها موسم أقصر.

وعن الفوائد الغذائية للبرتقال: تشتهر حبة البرتقال بمحتواها من فيتامين ج الذي يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة ، مما يساعد على حماية خلايانا من التلف. وسيقوم برتقالي متوسط ​​واحد فقط بتوفير RDA (البدل اليومي الموصى به) لفيتامين C للبالغين.

كما تحتوي أيضًا على مركبات تعزز الصحة تعرف باسم الفلافانون. تشير الأبحاث إلى أن هذه المواد الكيميائية النباتية الحمضية تساعد في دعم الجسم وتحمينا من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان ، فضلا عن وجود بعض الفوائد المضادة للالتهابات والفيروسات ومضادات الميكروبات. وتعتبر ثمرات البرتقال أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ، وفيتامينات ب ، وفيتامين أ ، والكالسيوم والبوتاسيوم.

يتم احتساب برتقالة واحدة فقط في اتجاه واحد من خمسة أيام في اليوم . واحد من 150 مل من عصير البرتقال غير المحلى يعتبر أيضًا جزءًا واحدًا ، على الرغم من أن NHS تنصح بأن عصير البرتقال لا يمكن الاعتماد عليه إلا مرة واحدة يوميًا ، بغض النظر عن الكمية التي تشربها. لا يحتوي عصير البرتقال على الألياف الموجودة في جميع الفواكه ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات ، لذلك تنصح NHS بأن عصير الفواكه يستهلك بشكل أفضل مع الطعام للحد من الضرر الذي يلحق بالأسنان.

قشر البرتقال يحتوي في الواقع على كميات أعلى من بعض العناصر الغذائية من اللحم ، لذلك فإن استخدام الوصفات التي تدمج طعم البرتقال يعطي نظامك الغذائي دفعة إضافية.

هل يمكن للبرتقال أن يساعد في تقليل أعراض البرد؟ لقد كان هناك نقاش مستمر منذ السبعينيات حول ما إذا كان البرتقال ، أو بشكل أكثر تحديدًا محتوى الفيتامين C ، يمكن أن يساعد بالفعل في منع نزلات البرد أو الحد من الأعراض والمدة. ووجدت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة هلسنكي أن تناول فيتامين سي ليس له أي تأثير على نزلات البرد بمجرد حصولك على واحدة ، ولكنه قد يساعد في الوقاية.

وتشير الأبحاث إلى أن أحد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال ، المسمى هوسبيريدين ، قد يكون مفيدا في المساعدة على خفض ضغط الدم المرتفع والكولسترول. هذا البحث يشير أيضا إلى أن استهلاك الحمضيات كجزء من نظام غذائي صحي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والان هل تناولت برتقالة اليوم!!!