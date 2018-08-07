البروكلي سوبر فوود الاغذية لا غنى عنه

البروكلي هو خضار أخضر متفرع مع براعم زهرية أرجوانية أو أكثر شيوعًا، جنبا إلى جنب مع القرنبيط ، والملفوف واللفت ويمكن أن يؤكل نيئ أو مطبوخ ، مع 80G فقط في اليوم. وعن الفوائد الغذائية للبروكلي كانت هناك العديد من الادعاءات الصحية على مر السنين حول البروكلي وما إذا كان يمكن وصفها بأنها “سوبرفوود” أم لا ، لكن مظهرها الغني بالمغذيات يقدم بعض الفوائد الصحية الحقيقية. فالبروكلي هو مصدر جيد للألياف والبروتين ، ويحتوي على الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم وكذلك الفيتامينات A و C و E و K ومجموعة جيدة من فيتامينات ب بما في ذلك حمض الفوليك.

ولقد وجدت دراسة أجرتها أبحاث التغذية أن استهلاك البروكلي على البخار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل منتظم عن طريق خفض الكمية الكلية من الكوليسترول في الجسم. كما وجدت دراسة أخرى في الولايات المتحدة أن زيادة الخضروات في النظام الغذائي ، وخاصة الخضراوات الصليبية مثل البروكلي ، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

ولأن فيتامين ك هو عنصر غذائي ضروري لتخثر الدم ، وقد يلعب دورا هاما في الحفاظ على عظامنا صحية وقوية. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث ، فقد كان هناك دليل ثابت على أن فيتامين K يمكن أن يحسن صحة العظام بشكل عام وكذلك زيادة كثافة المعادن في العظم والحد من معدلات الكسور لدى المصابين بهشاشة العظام.

ويحتاج البالغون إلى 1 ميكروغرام من فيتامين K لكل كيلوغرام من وزن الجسم ، مما يعني أن 75 كيلوغرامًا بالغًا يحتاجون إلى 75 ميكروغرام من فيتامين K يوميًا. فقط 100 غرام على البخار البروكلي يوفر 145 mcg من فيتامين K ، لذلك يمكن تحقيق هذا المغذيات بسهولة من خلال النظام الغذائي وحده.

ولكن يرجى ملاحظة ، إذا كنت تأخذ أدوية سيولة الدم مثل الوارفارين، يجب أن تضع في اعتبارها استهلاك فيتامين K الخاص بك لأنها قد تتفاعل مع الدواء ، لذلك تحقق مع طبيبك قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي.

ايضا يحتوي السوبرفوود بروكلي على بعض الكاروتينات المسماة اللوتين وزياكسانثين ، والتي ارتبطت في الدراسات التي أجريت عامي 2006 و 2003 بانخفاض مخاطر اضطرابات العين المرتبطة بالعمر، مثل الساد والتنكس البقعي. كما يرتبط العمى الليلي بنقص فيتامين أ .

ويحتوي البروكلي على بيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ. لذا حوالي 100 غرام من البروكلي سيوفر 100 ميكروغرام من فيتامين أ ، وهو 14٪ من البدل اليومي الموصى به للرجال (RDA) ، وحوالي 17٪ من قانون التمييز العنصري للنساء.

في حين لا توجد “سوبرفوودز” واحدة يمكن أن تمنع السرطان وبعض عوامل الخطر للسرطان لا علاقة لها بالنظام الغذائي ، هناك أدلة على أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان .

أحد المكونات الرئيسية للبروكلي هو مادة كيميائية نباتية معروفة باسم السلفورافين ، والتي تعطي أيضا البروكلي طعمًا مرًا خفيفًا. وقد أظهرت الدراسات أن السلفورافان قد يلعب دورا في تعزيز إزالة السموم من السموم المحمولة جوا ، مثل دخان السجائر ، ويمكن أن يساعد في الحد من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان . وقد اقترح مزيد من البحوث أن البروكلي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان ، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

براعم البروكلي هي ، في الواقع ، مصدرًا أكثر تركيزًا لمركبات مكافحة السرطان هذه . يمكن أن تنبت هذه بسهولة من البذور على حافة النافذة الخاصة بك ، تماما مثل زراعة الرشاد.

واخيرا هل الافضل ان يؤكل البروكلي نيئًا أم مطبوخًا؟ وجد تقرير عام 2008 من قبل مجلة الزراعة وكيمياء الغذاء أن الغليان والتبخير كانا الأفضل للحفاظ على حالة مضادات الأكسدة في البروكلي، ولكن هذا الطهي يمكن أن يدمر فيتامين C. لكن بحث آخر أثبت أن البروكلي الخام كان الأفضل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مستويات السلفورافان . باختصار ، سواء كنت تأكل البروكلي نيئًا أو مطبوخًا ، فهي تعد إضافة قيّمة لنظام غذائي متوازن.