تناولي البصل الأخضر لتحافظي على صحة قلبك وعظامك

يدخل البصل الأخضر في صنع كثير من الأطعمة، إذ يُعد من الخضروات التي يمكن تناولها مع جميع الوجبات، حيث يتميز بنكهة مميزة وشهية، كما يحتوي على العديد من الفوائد العظيمة لصحتكِ أنتِ وأسرتكِ.

فوائد تناول البصل الأخضر:

خفض مستوى السكر في الدم:

يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من مركبات الكبريت، التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم والتحكم في مستوياته، وتزيد أيضاً من نسبة الأنسولين في الدم بشكل طبيعي.

الحفاظ على صحة العين:

يحافظ تناول البصل الأخضر على صحة العين، إذ يحتوي على الكاروتينات التي تقي العين من العمى، ويحتوي أيضاً على فيتامين “أ” الذي يساعد على تقوية النظر، وفيتامين “ج” الذي يحمي العين من الإصابة بالالتهابات والتهيجات.

تقوية العظام:

يحمي البصل الأخضر من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات التي تساعد على تقوية العظام مثل فيتامين “ج”، الذي له دور مهم في بناء الكولاجين الذي يحافظ على صحة العظام، وفيتامين “ك” الذي يحافظ أيضاً على صحة العظام وكثافتها.

الوقاية من البرد والأنفلونزا:

يقي البصل الأخضر من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، إذ يساعد على تحفيز الجهاز التنفسي للتخلص من المخاط.

الحفاظ على صحة القلب:

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين “أ” وفيتامين “ج” وكثير من الفيتامينات التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ما يجعله من أهم الأطعمة التي تحافظ على صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

علاج مشكلات البشرة:

يساعد تناول البصل الأخضر على إنتاج مادة الكولاجين بشكل طبيعي، والتي تعد من أهم المواد التي تحافظ على شباب البشرة وتعالج مشكلاتها.

تعزيز جهاز المناعة:

أثبت المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان أن تناول البصل الأخضر يساعد على تحسين عمل الجهاز المناعي، ويحمي من الإصابة بالأمراض السرطانية، إذ يُعد مصدراً مهماً لكثير من العناصر المضادة للأكسدة التي تعزز جهاز المناعة.