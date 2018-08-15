البطاطا الحلوة.. فوائد مذهلة

إن البطاطا الحلوة تلك الخضار ذات المذاق المميز والتي نادرا ما يلتفت لها الأفراد في وجباتهم اليومية، تعد من الأطعمة الغنية جدا والمرتفعة بالقيمة الغذائية، فلونها البرتقالي المميز هو انعكاس لما تحتوية من كمية كبيرة من البيتاكاروتين المضادة للأكسدة والتي تضاهي تلك الموجودة في الجزر والتي تعد أحد الأصباغ الهامة في الجسم لتحييد الجذور الحرة ومقاومة الالتهابات، كذلك فهي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين (A) فيتامين الجمال الذي يحارب الأكسدة وظهور علامات التقدم في العمر بالإضافة لفيتامين (C) والذي يعمل على تحفيز مناعة الجسم ومحاربة الإصابة بالعديد من الأمراض والعدوى، هذا بالإضافة لعدة أنواع من فيتامين (B) والتي تلعب كل منها دورا خاصة في المحافظة على العمليات الحيوية في الجسم.

وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للطاقة لما تحتوية من كمية من الكربوهيدرات تعطي سعرات حرارية تعمل على تدفئة الجسم، لذا يكثر تناولها في فصل الشتاء، كما أنها تعتبر مثالية لمن يعاني من الإمساك المزمن ومشاكل الهضم لما تحتويه من كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في عملية زيادة الشعور بالشبع وتحفيز حركة الأمعاء للتخلص من الفضلات.

وتعتبر البطاطا الحلوة بما تحتوية من نسبة مرتفعة من البوتاسيوم تدعم وبشكل كبير صحة القلب والشرايين بما يقوم به هذا المعدن الهام من دور في المحافظة على توازن الماء في الجسم وبالتالي التحكم والسيطرة على ضغط الدم.

إن البطاطا الحلوة من الأطعمة التي لا يجب إهمالها أبدا في نظامنا الغذائي فبين فترة وأخرى لا بد لنا من تناولها لنحصل على أقصى استفادة منها، والتي تنعكس على صحتنا بشكل عام وعلى صحة بشرتنا وجمالنا بشكل خاص بما تحتوية من هذا الكم المذهل من الفيتامينات والمعادن فلا تفوتي على نفسك فرصة الاستمتاع بتناولها.