لماذا تظهر البقع البيضاء في الوجه والجسم؟

بالرغم من اعتنائك ببشرتك إلا أنك قد تعانين من تغيّرات كثيرة، فمثلاً قد تظهر البقع البيضاء على الوجه والتي تعتبر من أكثر المشاكل الجلدية الشائعة، وغالباً ما تصيب أصحاب البشرة السمراء والداكنة، وتسبب الإحراج بسبب مظهرها المزعج.

أسباب ظهور البقع البيضاء في الوجه والجسم

1- النخالية القاصرة: في هذه الحالة تكون البقع صغيرة وتظهر على الأماكن المكشوفة، وتتكون عليها قشرة بيضاء ناعمة رقيقة، ويعود سبب ظهور النخالية القاصرة إلى التّعرض لأشعة الشّمس، كما أن نقص الفيتامينات يسبب ظهورها.

2- البهاق: وهي عبارة عن بقع فاتحة اللون تظهر على الجلد وتكون واضحةً جدّا عند أصحاب البشرة الداكنة ولها حدود واضحة، وتنتشر في بقع صغيرة الحجم على مساحات واسعة من الجسم.

3- السعفة: هذه البقع بيضاء اللون تنتشر في الصّدر والرقبة والظهر، ولا تسبب أي حكّة، وتغطّيها قشرة خفيفة بيضاء اللون. يعود سبب ظهورها الى الالتهاب الفطري.

4- سوء التغذية: إن التغذية غير المنتظمة والسليمة تسبّب أيضاً البقع البيضاء، كما أن نقص الفيتامين C وA يؤدي إلى ظهور البقع في الوجه.

5- الالتهابات: تظهر البقع البيضاء على البشرة نتيجة الإصابة ببعض الإلتهابات وهي تزول بمجرد تلقّي العلاج المناسب.

6- تلف الجلد: إن تعرّض الجلد إلى أضرار كثيرة، مثل الحروق، أو إزالة الشعر بالليزر أو الالتهابات، يمكن أن يؤدي لظهور البقع البيضاء عليه.

نصائح لحماية الجلد من البقع البيضاء