 البندق حبيب القلب وعدو السرطان!

إن روعة المكسرات ليست في طعمها فقط ولكن بمجموعة الفوائد التي يستفيد منها الجسم، مثل البندق ذو الطعم الشهي والذي يحمل فوائد عظيمة لصحتنا، فيكفي أن يقال أنه حبيب القلب لدوره في حماية القلب من الأمراض مثل تصلب الشرايين وغيرها لنتعرف أكثر على فوائده

من أهم فوائد البندق أنه يساعد على الهضم السليم للطعام، فهو يعمل كمنظم لعملية الأيض بالجسم.

مفيد جداً وصحي للأسنان واللثة.

ولأنه غني جداً بفيتامين E فإنه يلعب دوراً في حماية الجسم المواد المؤكسدة.

لأنه غني بالألياف السهلة الذوبان في الماء فإنه يساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، ويحمي من مشاكل القلب مثل أمراض تصلب الشرايين وغيرها حيث إنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة (الأحادية) كما أنه غني بالماغنسيوم.

وبفضل احتواء البندق على الألياف الغذائية، فهو يحفظ الجسم من مشاكل القولون

البندق يحتوي على فيتامين B6، الذي يقوي نظام المناعة، ومفيد عند انخفاض نسبة السكر في الدم، ويحتوي على فيتامين B9 الضروري أثناء فترة الحمل، لأنه يقلل المادة المسببة لانسداد الشرايين, ويقلل خطورة الجلطة القلبية والشلل والخرف

هو ممتاز للوقاية ورفع كفاءة الجسم ضد السرطان، بفضل احتوائه على فيتامين E حيث يقلل خطر الإصابة بسرطان المثانة, ويحمى الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، مثل سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.

ولأن به نسبة عالية من المنجنيز الذي يعد المكون للإنزيم المضاد للأكسدة التي تنتج في الميتوكوندريا من الخلايا لحماية الجسم من السرطان، والمنجنيز الذي يحويه البندق معدن أساسي أيضاً في نمو وقوة العظام.