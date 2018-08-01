التأمل يعدل مزاجك ويغيره

كشف أكثر من 50 عاما من البحث العلمي عن مجموعة كاملة من الأدلة على جميع فوائد التأمل المختلفة للحياة المتغيرة. وفي السطور التالية ستجد بعضا من هذه الفوائد والتي أثبت بالدليل أنها تحسن بشكل كبير وظيفة الدماغ والمزاج.

أولا التأمل يجعلك تتحدث بطلاقة في اتخاذ القرارات السليمة:

فإذا كنت تشعر بالتوتر في كثير من الأحيان ، فمن المحتمل أن تكون قد حصلت على تلك اللحظات في حياتك حيث اتخذت قرارات سيئة نتيجة لذلك. سواء كانت تفاصيل فاتك لمشروع مهم أو خطأ كبير ارتكبته يؤثر سلبا على الأشخاص الآخرين ، فأنت تعرف كيف يبدو الأمر عندما لا تكون في أفضل حالاتك. ما يضعف في لحظات كهذه هي مهارة تسمى الوظيفة التنفيذية. ببساطة ، الوظيفة التنفيذية هي جزء من عقلك يساعدك في الحصول على نتائج للأهداف التي تحاول تحقيقها. هذا ما يساعدك على القيام بأمور مثل إدارة وقتك ، والاهتمام ، والتخطيط ، وتنظيم وتذكر التفاصيل.

وقد أظهرت الدراسات أدلة دامغة على أنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأداء الوظيفي التنفيذي من حالات مثل اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط ، وأظهرت دراسة أجراها الدكتورة ليديا زيلوسكا أن 78٪ من المشاركين البالغين الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يعانون من انخفاض في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل عام عندما يستخدمون بانتظام ممارسات التأمل.

ثانيا أنت تصبح خبيرا في التعامل مع الإجهاد:

لحظات من التوتر تحفز اللوزة الدماغية الخاصة بك ، والمعروفة أيضا باسم “سحلية الدماغ”. إنه الجزء الأساسي من دماغك المرتبط بالخوف والعاطفة وتتمثل وظيفته الأساسية في مساعدتك للبقاء على قيد الحياة. مستويات عالية من الإجهاد يمكن أن تجعلك تدخل في وضع عقل سحالي حيث يهيمن عليه اللوزة المخية. يمكن وصفه عندما “يقلب غطاءه” ويتم التحكم فيه عن طريق عاطفة ساحقة مثل الخوف أو الغضب. فكر في الأمر على أنه مرات كنت في مشادة حامية أو خائفاً مميتاً من شيء قد يؤذيك. لذا عندما تكون في هذا الوضع ، يتم تحويل أجزاء مهمة أخرى من الدماغ مثل القشرة الأمامية قبل الجبهية ، والتي هي جزء من الدماغ القادر على مستوى أعلى من التفكير مثل اتخاذ القرار ، والوعي الذاتي ، والتعاطف والأخلاق ، إيقاف

لأن اللوزة ليست كبيرة في التفكير المنطقي لأوضاع الحياة اليومية الأقل وضوحًا ، يمكن للتأمل أن يساعد في تقليل مستويات التوتر لديك عن طريق إخراجك أولاً من دماغك السحالي والعودة إلى الوجود في اللحظة الحالية ، مما يخولك بالتالي الاستجابة للإجهاد بطريقة أفضل بكثير.

على سبيل المثال ، قد تكون في وضع سحلية من المخ التفكير طوال الوقت حول كيفية البقاء على قيد الحياة من خلال كسب المزيد من المال ، ولكن من خلال التأمل ، يمكنك التواصل مع ما هو الأكثر أهمية على الرغم من كل الضغوط. أنت تدرك قبل فوات الأوان أن كنت تتجاهل أشياء أكثر أهمية مثل التواصل مع أطفالك والحفاظ على العلاقة الحميمة مع زوجك.

وقد أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أنه بعد دورة من الذهن تدوم ثمانية أسابيع ، يبدو أن اللوزة المخية تتقلص. وعندما تنكمش اللوزة ، تصبح القشرة الأمامية قبل الجبهية أكثر سمكًا. في الأساس ، أظهر العلم أن التأمل يمكن أن يساعدك على أن تصبح أفضل في التعامل مع الإجهاد عن طريق تنشيط الجزء من عقلك الذي يتخذ قرارات أفضل.

ثالثا تذكر بشكل طبيعي المعلومات المفيدة:

تخيل وقتا أخبرت فيه نفسك عن قائمة بالعناصر التي ترغب في شرائها في محل البقالة دون أن تكتبها فعليا. في الوقت الذي تصل فيه إلى المتجر ، كنت قد نسيت ما هي بعض هذه العناصر. هذا هو عندما تكون سعة الذاكرة العاملة لديك قصيرة. أنت تستخدم ذاكرتك العاملة عندما تحتاج إلى وضع ملاحظة لاصقة في ذهنك حتى يمكنك استخدامها في المستقبل القريب. تكمن المشكلة أحيانًا في سقوط تلك الملاحظات اللاصقة في الوقت الذي تحتاجها. فاذا كانت ذاكرتك العاملة هي المعلومات التي تدور حول هذه الملاحظات اللاصقة العقلية ، فإن سعة الذاكرة العاملة لديك هي مدة بقاء هذه الملاحظات اللاصقة ثابتة قبل أن تسقط. كلما كان لديك وقت أطول للاحتفاظ بالمعلومات ، كلما ازدادت مدة التفكير والاستيعاب. وقد تبين التأمل لتحسين قدرة الذاكرة العاملة الخاصة بك.

كانت إحدى الدراسات تحتوي على حوالي 200 مراهق تم تعيينهم إما لممارسة التأمل الذهن أو اليوغا أو كانوا منتظرين كمجموعة تحكم. وأظهرت النتائج أن المراهقين المشاركين في مجموعة التأمل لديهم قدرة ذاكرة أفضل بكثير من المشاركين في المجموعات الأخرى.