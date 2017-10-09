التأهل التاريخي لمنتخب الفراعنة يُشعل حسابات النجوم

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، احتفالاً بالتأهل التاريخي للمنتخب المصري إلى مونديال روسيا 2018، وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر بشكل جنوني عبر حساباتهم الخاصة عقب عبور الفراعنة نحو كأس العالم بعد 28 سنة من الغياب.

وهكذا، حرصت الفنانة “كارمن سليمان” على نشر صورة لها وهي ترتدي قميص منتخب مصر وتحمل وسيلة من وسائل التشجيع، وكتبت: “تحيا مصر ألف مبروك لمنتخبنا الصعود لكأس العالم روسيا 2018″، قبل أن تعود لنشر صورة رفقة زوجها وتعلق: “فرحتنا وفرحتك يا مصر غير.. روسيا 2018.”

أما “أنغام” فقد احتفلت بتأهل مصر على 3 مراحل، أولها عبر نشر علم بلادها وكتبت: “الله أكبر.. مصر.. مصر.. مصر”، وثانيها: بنشرها صورة النجمين “صلاح” و”صبحي” وكتبت: “ما شاء الله.. محمد صلاح.. رمضان صبحي.. مصر بتفرح”، قبل أن تعود لتكتب ساخرة: “احنا نصحى بكرا الصبح نقول لبعض صلاح الخير.”

وتفاعل “تامر حسني” بشكل خاص مع هدف مصر الأول عبر فيديو جمعه برفقة أصدقائه، قبل أن يعود لنشر فيديو آخر يوثق للحظة إعلان ضربة جزاء التي أهلت مصر إلى كأس العالم، وكتب: “مليار مبروك لكل المصريين.. الله اكبر.. الله أكبر كان قلبي هيقف ألف حمد وشكر لله مبروك وأحسنتوا يا وحوش مصر أحسنت يا صلاح يا عبقري زمانك.. أخيراً كأس العالم يا جدعان”، قبل أن ينشر فيديو ثالث يوثق للحظة احتفاله بفوز مصر في الشارع.

أما “نيللي كريم” فقد نشرت صورة للنجم “محمد صلاح”، واكتفت بالتعليق: “مبروك يا مصر”، وهي ذات الصورة التي نشرتها الفنانة “غادة عبد الرازق” معلقة: “تسلم البلد اللي أنت منها يا بني.. ربنا يحميك ويحرسك ويسعدك زي ماسعدت الشعب المصري كله ويفرحك.. برافو كل الفريق رمضان تريزيجيه برافو.”

ولم يقتصر الاحتفال على فناني مصر فحسب، بل تفاعل العديد من النجوم العرب مع التأهل التاريخي للفراعنة، منهم المغربية “جنات” التي هنأت المصريين بهذا التأهل وكتبت: “مبروك للمنتخب المصري”، وكذلك فعلت الفنانة الإماراتية “أحلام” التي كتبت: “مبروك لمصر صعودها لكأس العالم.. تحيا مصر والمصريين.”

وكان عدد من النجوم في مصر قد اختاروا متابعة المباراة من داخل ملعب برج العرب بالإسكندرية، كالفنان “يوسف الشريف” الذي رافقته زوجته، والفنان “أحمد فهمي” وغيرهم..