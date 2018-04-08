وسائل تساعدك على التخلص من الخوف من الفشل في عملك

يمر العديد منا بمرحلة الخوف من الفشل في بداية الحياة المهنية وهو شعور طبيعي، ويعتبر التغلب على شعور الخوف أمر بالغ الأهمية وخاصةً لدى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الذين يقومون باتخاذ القرارات المصيرية التي تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة.

وفي أغلب الأحيان، ينعكس خوف المحيطين بنا على قراراتنا الأمر الذي يسمح بزرع الشك بقدراتنا، ولكن من الضروري أن ننظر إلى داخلنا لنتعرف على المصدر الحقيقي للخوف في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للتخلص منه.

إذن يجب على رواد الأعمال وحتى الموظفين العاديين ألا يسمحوا للخوف بالسيطرة على عقولهم فتجارب الحياة ليست متشابهة، كما يجب أن يتحلوا بالشجاعة لاستغلال الفرص والانفتاح على التجارب والتحديات الجديدة لأن الإنسان بطبيعته يتعلم من تجاربه الفاشلة أكثر من الناجحة ولكن يجب في نفس الوقت ألا يستسلم لمخاوفه للأبد.

وتعد القدرة على إدارة الفشل المفتاح الأساسي لتطوير عقلية النجاح، ويجب أن ندرك أن الفشل سيكون الدافع الأكبر لنا في الاتجاه الصحيح بشرط أن نتعلم من تجاربنا ونتفادى الأخطاء السابقة وأن نستمر في المحاولة حتى تحقيق النجاح، ويجب أن ندرك أن الفشل هو جزء لا يتجزأ من الطريق الذي يؤدي إلى النجاح.

ومما لاشك فيه أن الأشخاص الذين يستسلمون بسرعة هم الخاسرون الوحيدون في الحياة، فالنجاح أمر مسلم به للأشخاص الواثقين بقدراتهم والذين يخضون التجارب باستمرار، ولا يجب أن نتخلى عن أحلامنا فقط لأننا واجهنا بعض الصعوبات في تحقيقها والذي هو أمر طبيعي لأنها تستحق العناء.