التخلص من الدهون بدون جراحة وألم أصبح حقيقة

أصبحت إزالة وتفتيت الدهون اليوم سهلة مع تقنية الليزر الجديدة “السكالبشور” والحاصل على موافقة الفيدارلية الأميركية، والتي لا تعتمد على الجراحة أو الألم، حيث يستهدف الجهاز دهون الجسم عامة حتى تلك العنيدة منها والتي يصعب التخلص منها بالحميات المعتادة.

يقول الدكتور أحمد هاشم استشاري الجلدية والتجميل والليزر، أن “جهاز الليزر يعتمد على طول الموجه وهدفها، وما يميز هذا الجهاز طول الموجه التي تصل إلى 1164، وهو أول جهاز ليزر بالعالم يصل إلى هذا الحد، إضافة إلى توجهه المحدد للدهون بدون التأثير على أعضاء الجسم.

أما عن طريقة عمل الجهاز يخبرنا دكتور هاشم، ” نحتاج 25 دقيقة لهذه الجلسة، والتي تكرر كل 6 أسابيع حسب حاجة الجسم، حيث يتم وضع الداعمات على المنطقة المراد التخلص من الدهن فيها، ويقوم بعدها الجهاز بضخ الموجات الليزرية مستهدف الدهون فقط دون أن يؤثر على الجلد أو الاعضاء الأخرى، حيث يقوم بتفتيت الخلايا الدهنية وتذويبها والتخلص منها من خلال الجهاز اللمفاوي بالجسم خلال اربعة إلى ستة أسابيع”.

وأشار دكتور هاشم إلى أن المريض خلال الجلسة لا يشعر بشيء سوى موجات حارة وباردة ولا يتسبب له أي ألم، وبعد الانتهاء من الجلسة تشعر بشد بسيط في الجسم مثل ما يحصل بعد مزاولة أي رياضة.

وينصح دكتور هاشم بمزاولة الرياضة وشرب الماء بعد الجلسة حتى يقوم الجهاز الليمفاوي بعمله في التخلص من الدهون المذابة.

وأوضح دكتور هاشم أن عمل هذا الجهاز يكون على أجزاء محدودة في الجسم، فهو ليس جهاز لتخفيض الوزن بل بإزالة الدهون الصعبة في منطقة البطن والأرداف والذراع بنسبة 25%.

وما يميز هذا الجهاز عن غيره أن ليس هناك أية أضرار جانبية حتى لمرضى السكر والضغط، حيث لا يوجد أي جروح فيه، وتركيزه يكون على الدهون بدون إظهار أي كدمات أو حروق على الجسم أو ألم.