الصفحة الرئيسية > التركية هازال كايا تقرر الزواج من حبيبها وحفل الزفاف مرتقب هذا الصيف

التركية هازال كايا تقرر الزواج من حبيبها وحفل الزفاف مرتقب هذا الصيف

بقلم

يونيو ٥ ,٢٠١٨

وأخيرا قررت النجمة التركية الحسناء هزال كايا دخول القفص الذهبي، والارتباط من حبيبها المخرج علي آتاي، بعد علاقة حب طويلة دامت 5سنوات كاملة، ويتوقع أن يكون حفل زفافهما خلال فصل الصيف، وبالموازاة مع ذلك فإن هذه النجمة تستعد خلال مطلع الخريف المقبل لخوض تجربة درامية جديدة من خلال تصوير الجزء الثاني لمسلسلها “حكايتنا”.

كشفت الصحافة التركية عن أهم قرار اتخذته النجمة الشابة هازال كايا، والمتمثل في الارتباط بشكل رسمي من حبيبها المخرج علي آتاي بعد قصة حب كبيرة حيث سوف تتوج بالزواج خلال الأسابيع المقبلة، واعترفت هازال التي اكتسبت شهرتها في مسلسل “العشق الممنوع” حسب ما نقلته عنها الصحافة التركية، بأنها تعيش أسعد أيام حياتها قائلة: “..الحب هو أجمل مكان في حياتي الآن.. مزاجي في مكانه الصحيح وأنا أعيش فترة رائعة..”. علما أن هازال كايا تصغر حبيبها علي بنحو14 سنة.

ومازال العروسان لم يكشفا بعد عن موعد زفافهما المرتقب خلال هذا الصيف لأن النجمة التركية الشابة أنهت تصوير الموسم الأول لمسلسلها “حكايتنا”، بينما تشرع في تصوير الموسم الثاني خلال شهر سبتمبر، لذا يتوقع أن يكون الزواج قبل أن ينته فصل الصيف الذي لا تفصلنا عن حلوله سوى أيام معدودة.

اخترنا لك

كاظم الساهر نجوم ومشاهير شاهد بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته بنفسه..... والجمهور يستقبل الخبر بالزغاريد

مارس ٣ ,٢٠١٨

إيلي أحوش نجوم ومشاهير إيلي أحوش: الشاشة كسرت خجلي المبالغ فيه

أغسطس ٣٠ ,٢٠١٤

هينيدي نجوم ومشاهير بعد وصول عدد متابعيه إلى 3ملايين..محمد هنيدي يقدم هدية إلى جمهوره

يناير ٨ ,٢٠١٨

حسين الديك التهرب من الضرائب في تونس نجوم ومشاهير حسين الديك يرد على اتهامه بالتهرب من الضرائب في تونس

يوليو ٢٧ ,٢٠١٧