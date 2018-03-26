اعتمدي التسريحات الطبيعية لشعرك الكيرلي

يعطي الشعر الكيرلي، مظهراً جميلاً وحيوياً، إلا أنه قد يكون متعباً ومجهداً خلال التصفيف والترتيب، فهو يحتاج إلى العناية المشددة وطرق متقنة لترتيبه، فما هي أفضل النصائح لتسريح الشعر الكيرلي؟

– في حال كنت ترغبين بتمشيط شعرك وتسريحه جيداً، فمن المفضل أن يكون مبللاً لا جافاً، فهو بهذه الطريقة يكون أكثر سهولة للتمشيط، ولا تتسببين بنزعه عند التمشيط، كما أن الشعر المبلل يجب أن تقومي بتسريحه بهدوء بواسطة فرشاة عريضة لا رفيعة كي تتفادي نزعه بقوة.

– ومن النصائح التي يمكنك الاعتماد عليها لتسريح شعرك الكيرلي الحرص على الابتعاد عن تجفيفه بمجفف الشعر بعد الاستحمام، فذلك يكون مضراً جداً به، ويسبب له الضعف والتكسّر بسرعة والتقصف، لذا احرصي على أن تجففيه بالمنشفة بشكل طبيعي واستعملي الكريم الملطّف له واتركيه يجف طبيعياً لتحصلي على تموّجات طبيعية ملفتة.

– اعتمدي على التسريحات الطبيعية لشعرك الكيرلي، ولكنك إن أردت أن تبدّلي في إطلالتك وتحصلي على تسريحة جديدة وعصرية، يمكنك أن تختاري رفع الشعر بطريقة بسيطة وناعمة من دون الضغط والشد الكثير لأن ذلك يفقده تموجاته، كما يمكنك أن تستعيني بالدبابيس الصغيرة الناعمة التي تضفي بعض الحيوية إلى شعرك، مع بعض البكل البسيطة التي تثبت الشعر.

– من المهم أن تتفادي رفع شعرك الكيرلي على شكل ذيل حصان، فهذه التسريحة تعتبر مضرة له حيث تفقده رونقه وتتسبب بالضعف الشديد ما يسهّل تساقطه وتكسّره، كما أن هذه التسريحة تتطلب شد الشعر وتمشيطه لتمليسه، ما يعرّض البصيلات إلى الكثير من الضرر، لا سيما إن كنت تعانين من الشعر الخفيف، لذا تفادي هذه التسريحة قدر الإمكان، واعتمديها فقط عندما تقومين بتمليس شعرك.