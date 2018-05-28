التغذية الصحيحة طريقك للتخلص من الامراض

يعلم الغالبية من الناس أن هناك 6 مجموعات غذائية. ولكل مجموعة فائدة على الجسم، ونقص توفرها في الغذاء يؤدي لأعراض محددة، كما أن تناولها بكميات أكبر من الحاجة قد يؤدي لمشكلات صحية.

ولا يوجد نوع واحد من الطعام يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، لذا لا بد من التنويع في الأطعمة من كل مجموعة خلال وجبات اليوم المختلفة، كما أن الكميات المتوازنة للغذاء أمر أساسي فكلما زاد عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان عن مقدار السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه كلما زاد وزنه. والعكس صحيح.

اضف الى ذلك نمط الحياة غير الصحي الذي يعيشه الغالبية ويتمثل في :

الجلوس على الكمبيوتر والانترنت والعاب الفيديو لفترات طويله، تناول الطعام اثناء مشاهدة التلفاز، قلة النوم و الراحة، إهمال وعدم التنويع في وجبة الفطور، تناول أطعمة فقيرة في القيمة الغذائية بن الوجبات، عدم تناول اللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه مما يسبب فقر الدم، عدم شرب الحليب واستبداله بالمشروبات الغازية فيصيب الجسم بهشاشة العظام، الإكثار من تناول الوجبات السريعة، شرب كميات كبيرة من القهوة والشاي ومشروبات الطاقة.

ومشروبات الطاقة لمن لا يعرفها:

عبارة عن سوائل غازية يضاف اليها مواد منبهة مثل الكافيين وبعض الفيتامينات و الأعشاب او خلاصة نبات الجورانا التي تحتوي على الكافيين، والكافيين الموجود فيها بتركيز مرتفع يتسبب في حالة من الانتباه العقلي وزيادة الأداء الجسماني ولكن هذا التحفيز يختلف عن زيادة النشاط الناتج عن احتراق السعرات الحرارية المخزونة في الطعام كما في حالة التغذية العادية.

مما يؤدي الى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة السكر وزيادة معدل التبول وتأثير تنبيهي مؤقت.

واولى الطرق للحفاظ على جسم صحي يكون بشرب الماء نظرا لأن الماء من اهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويحتاج الانسان من 6- 8 اكواب من الماء على الأقل يومياً وللماء تأثير كبير على اجسادنا لأنه يمنح الجسم الرطوبة. ويجدد حيوية خلايا الجسم.

ويعمل على تخليص الدم من السموم. وينشط الجهاز الهضمي. ويخفف سوائل الجسم. كما يعمل على ترطيب المفاصل.ويوازن حرارة الجسم. ويعوضه ما يفقده من السوائل التي تخرج في البول والعرق

لذا لا تنس شرب الماء. لأنك إذا كنت قليل الشرب للمياه، فتوقع اصابتك بالنسيان. وجفاف العين

والفم وفقدان القدرة علي ضبط درجة حرارة الجسم. والشعور بالإرهاق والتعب وقلة النشاط.

والإمساك وربما تكون حصى الكلى. وجفاف الجلد.

وأخيرا اليك عزيزي القارئ بعض النصائح من أجل تغذية صحية:

أولا الحرص على جعل الخضراوات والفواكه هي الجزء الأساسي من الوجبة اليومية .

ثانيا احرص على إزالة الشحوم من اللحم ونزع جلد الدجاج.

ثالثا تقليل كميات السكر والملح المستخدمة.

رابعا تناول البقوليات مرة واحدة بالأسبوع على الأقل.

خامسا تناول الأسماك 3 مرات بالأسبوع على الأقل.

سادسا تناول الحبوب الكاملة كالخبز الأسمر نظرا لاحتوائه على الالياف.

سابعا استبدل زيت الزيتون في طعامك بدلا من الزبدة.

ثامنا اختر الحليب ومنتجاته قليلة او خالية الدسم.

وختاما استخدم الشواء او الطهي بالبخار بدلاً من القلي بالزيت.