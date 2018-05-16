التغذية المتوازنة والمناسبة للمرأة الحامل

لاشك أنه لابد للحامل من الاهتمام بصحتها واتباع أنظمة غذائية متوازنة خلال هذه المرحلة فالحمل من أهم المراحل في حياة المرأة حيث تمرّ بالعديد من التقلّبات الجسدية والنفسية والعاطفية خلاله، حيث تشعر أنها تتقاسم الحياة مع طفلها، وتشعر كيف يكبر يوماً بعد يوم، وتحس بحركاته ودقات قلبه، حتى يخرج إلى الحياة إنساناً متكاملاً بقدرة الله سبحانه وتعالى.

وسنقدم لها فيما يلي أصناف الأغذية التي تنصح بتناولها في كل مرحلة من مراحل الحمل، بالإضافة إلى بعض النصائح والإرشادات في ما يخص الأطعمة الواجب تجنبها خلال مرحلة الحمل وذلك حتى تحافظ الأم على الوزن الصحي؛ إذ مع الزيادة المعتدلة في الوزن خلال فترة الحمل ستعزز لدى الأم فرصة إنجاب طفل مكتمل النمو وقوي، وذلك مع تقليل خطر وجود مشاكل صحية بعد الولادة واليك النصائح التالية:

•الغذاء الصحي يُقلل من خطر الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد عند الحامل؛ حيث إن التعب والمناعة الضعيفة للرشح والعدوى والتغير السريع في المزاج سببه نقص الحديد، لذا عند تناول المرأة الحامل للأغذية الغنية بعنصر الحديد يمكنها تجنب الإصابة بأعراض نقص هذا العنصر المهم.

• الغذاء الصحي يوفر للحامل الطاقة المطلوبة لإنجاب طفل ينعم بصحة جيدة، وأيضا يسرع عملية التعافي بعد الولادة؛ إذ إن الغذاء الصحي ضروري لعملية التعافي واسترداد الوضع الطبيعي للجسم بعد ولادة الطفل حيث سيكون جسم الأم بحاجة إلى طاقة قصوى ومصادر غذائية لشفاء الجرح.

• يساعد على تجنب المعاناة من مشاكل الحمل الشائعة فعدد قليل من النساء يصبن بمشاكل خطرة خلال فترة الحمل، ولكن تعاني معظم النساء من إزعاجات بسيطة مثل؛ حرقة في المعدة، والإمساك، والتعب، والتغيير المزاجي، ويمكن للمرأة الحامل التخفيف من فرص الإصابة بكل تلك المشاكل بالحفاظ على غذائها متوازناً ومتكاملاً.

وحتى تتضح لك الرؤية اكثر اليك اهم الأطعمة الواجب تناولها:

ـ الفواكه والخضراوات: تحتوي الفواكه والخضراوات على العديد من العناصر الغذائية المهمة للحمل وخاصة فيتامين C وحمض الفوليك، إذ تحتاج النساء الحوامل إلى 0.4 ملج يومياً من حمض الفوليك، لمنع حدوث عيوب الأنبوب العصبيّ (بالإنجليزية: Neural tube defects)، إذ يوجد حمض الفوليك في الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الغامق والبقوليات مثل فاصوليا ليما أو السوداء، ولوبياء العين السوداء، ولحم العجل، أما فيتامين سي فتحتاج الحامل إلى ما لا يقل عن سبعين ملجم منه يومياً، ويوجد في الفواكه مثل الجريب فروت، والبرتقال، والشمام، والخضار مثل البروكلي، والطماطم، وكرنب بروكسل، وتنصح الحامل بتناول حصتين إلى أربع حصص على الأقل يومياً من الفاكهة، و4 حصص أو أكثر من الخضراوات.

ـ الخبز والحبوب: يعد الخبز والحبوب مصدر الطاقة الرئيسي من الكربوهيدرات للجسم أثناء الحمل، ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي تناول 6-11 حصة من الخبز والحبوب يومياً، والتي تعادل ما مقداره 170-310 جم اعتماداً على الوزن واحتياجات الحامل الغذائية.

ـ البروتين: تحتوي اللحوم، والدواجن، والأسماك، والبيض، والفاصولياء على البروتينات، وفيتامينات ب، والحديد اللازم خلال فترة الحمل، إذ يحتاج الجنين إلى الكثير من البروتين، خاصة في الثلث الثاني والثالث من الحمل، كما يساعد الحديد على حمل الأكسجين إلى الجنين، وعضلات الحامل، مما يقلل من أعراض التعب، والضعف، والتهيج، والاكتئاب، وتنصح الحامل بتناول ثلاث حصص على الأقل من البروتين يومياً.

ـ منتجات الألبان: تحتاج الحامل إلى ما لا يقل عن 1000 ملج من الكالسيوم يومياً خلال فترة الحمل، وذلك لبناء أسنان وعظام قوية، وحدوث تخثر الدم بشكلٍ طبيعي، وتعزيز وظيفة العضلات والأعصاب، ومن مصادر الكالسيوم الحليب، والجبن، واللبن، والحلويات، كما يوجد بعض الكالسيوم في الخضراوات الخضراء، والمأكولات البحرية، والفاصولياء، والبازلاء المجففة، وتنصح الحامل بتناول أربع حصص على الأقل من منتجات الألبان يومياً.