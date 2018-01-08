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التين المجفف مع زيت الزيتون يحميان من السرطان والسكري

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يناير ٨ ,٢٠١٨

هناك العديد من المواد الغذائية تحتوي على فوائد تحتاجها أجسامنا، كما تساعد في العناية بالصحة والتخلص من المشاكل الصحية والتي يمكن أن تعاني منها ولذلك يجب عليك أن تمنحي نفسك الغذاء المتكامل الذي يمنحك الفيتامينات والمغذيات الضرورية، ومن هذه الأغذية المهمة التين المجفف مع زيت الزيتون، والذي يحتوي على فوائدة عديدة، منها:

التقليل من نسبة الكوليسترول الضاريحتوي التين المجفف على نسبة عالية من الألياف حيث يعمل مع زيت الزيتون على معالجة الكوليسترول الضار وخفضه في الجسم.

الوقاية من السرطانيحتوي هذان المكونان على مضادات أكسدة قوية تعمل على محاربة الاجسام الضارة والخلايا السرطانية.

علاج الامساكبفضل احتواء التين على الكثبر من الألياف فهو يعمل على تحفيز حركة الأمعاء والقضاء على الإمساك.

الوقاية من الأمراض المزمنةبفضل احتوائهما على الأحماض الدهنية غير المشبعة، فهما يساعدان على الوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين إضافة إلى الوقاية من السمنة.

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