النجم أحمد عبد العزيز ل”اليقظة” ..الجزء الثاني من”الأب الروحي” سيحمل مفاجآت كثيرة وسأصوره قريباً

كشف الفنان أحمد عبد العزيز أنه يتأهب للشروع في تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”، ولم يخف بأن عملية تصوير هذا العمل الفني سيستغرق مدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر حتى يعرض في شهر يناير أو فبراير المقبل، وتحدث عن عودته القريبة إلى المسرح كمخرج بعمل تاريخي كبير يرصد تاريخ مصر ويسقط بظلاله على الفترة الراهنة التي تعيشها مصر، و اعتبر أن الفنان عمرو سعد يعد من أفضل النجوم في مصر.

جاء هذا التصرح خلال حديث النجم أحمد عبد العزيز ل”موقع اليقظة نت” حيث قال عبد العزيز أن الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي سوف يشهد الكثير من التجديدات والمفاجآت، وسيأتي في ستين حلقة ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عندما يعرض خلال شهر يناير أو فبراير المقبلين، وعاد وأكد أن المسلسل ستكون فيه العديد من الأحداث غير المتوقعة والتي ستشد المشاهد.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم مشاركة هذا المسلسل في السباق الرمضاني 2018، أوضح بأنه قدم في السابق العديد من الأعمال خلال رمضان طيلة عشر سنوات مثل مشاركته في “الفرسان” و”من لا يحب فاطمة” و”لا إله إلا الله” وما إلى غير ذلك، ولم يعد ينجذب كثيراً لاقتحام السباق الرمضاني، كون إنتاج كم كبير من الأعمال الدرامية في رمضان، صار يشبه تماماً مائدة طعام مزدحمة بكثرة الأطباق، فلا يتمكن من تناولها كلها والاستمتاع بمذاقها.

وحول ظاهرة انسحاب العديد من الفنانين وتفضيلهم الاعتزال على غرار محمود الجندي ويوسف شعبان، أرجع ذلك إلى طغيان البعد التجاري على الفني في المشهد الفني، مما دفع ببعض الفنانين حسب تقديره إلى تفضيل الابتعاد بعد عطاء فني طويل. ولم يخف أنه معجب بالعديد من الفنانين الشباب مثل الفنان المتألق عمرو سعد.

الجدير بالإشارة فإن الممثل أحمد عبد العزيز كان قد مر بوعكة صحية قال أنه خضع بسببها إلى دعامة في القلب والشريان وتعافى، واليوم يحضر لخوض تجربة إخراج مسرحية تاريخية كبيرة تحمل العديد من الإسقاطات على الوضع الحالي الذي تمر به مصر، وسيشرع في تجسيدها مباشرة بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “الأب الروحي” أي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

يذكر أن أحداث مسلسل الأب الروحي يسلط الضوء على حياة عائلة كبيرة، يسيطر عليها الأب “زين العطار” ، ويتناول هذا المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين.