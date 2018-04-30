الجزائرية ياسمين عماري تقترب من التتويج بلقب “ذا فويس” فرنسا

شبهت النجمة الجزائرية ياسمين عماري بالعديد من النجمات العالميات مثل شاكيرا وداليدا وسيلين ديون، بعد الأداء القوي والمميز الذي أظهرته في برنامج “ذا فويس” فرنسا، حيث باتت تقترب بخطى ثابتة من التتويج باللقب، وبالتالي تحقيق حلمها للانتشار في أوروبا و بقية دول العالم، على اعتبار أنها تجيد الغناء بالعديد من اللغات مثل الفرنسية والإنجليزية والاسبانية، إلى جانب اللغة العربية.

تمكنت الممثلة والمطربة الجزائرية ياسمين عماري من إبهار لجنة تحكيم البرنامج الغنائي “ذا فويس” فرنسا، منذ إطلالتها الأولى في مرحلة “الصوت وبس”، علما أنها اختارت أن تكون في فريق المدرب فلوران بانيي، كونه أول من التف لها من ضمن الحكام الأربعة، ويتوقع لهذه الفنانة أن تصل إلى الدور النهائي ويحتمل أن تتوج باللقب، نظرا لأدائها الرائع الذي ظهرت به.

وتألقت ياسمين في آخر إطلالة لها بأغنية “La Mama” للفنان العالمي شارل أزنافور، حيث أبكت الجمهور ومدربها على حد سواء، بعد أن دمعت عيناها عندما كانت تؤدي الأغنية التي أهدتها لوالدتها، وأبهرت الفنانة الجزائرية الشابة لجنة الحكم عند أدائها لأغنية “le dernier qui a parle” للمغنية الفرنسية من أصل تونسي أمينة عنابي.

وعندما تمت مقارنة ياسمين بكل من النجمة شاكيرا وداليدا وكذا سيلين ديون،اعترفت قائلة بتواضع: “هذا التشبيه أكبر مني”، كما أبدت حرصها على إظهار شخصيتها كما هي ، حيث من خلال أغنية “La Mama” برهنت أنها لا تشبه إلا نفسها، يذكر أن ياسمين عماري تحظى بدعم دعم كبير من الجمهور على موقع “تويتر”، وتنتشر لها فيديوهات من البرنامج بشكل لافت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.