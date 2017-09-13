الجزائر ولبنان يكتسحان الميداليات الذهبية…الجمنزياد المدرسي العربي الأول يحقق نجاحاً كبيراً

شهد اليوم الأول من منافسات العاب القوى تميزاً لبنانياً جزائرياً، ودخلت عمان وفلسطين بفضل مسابقات “أم الألعاب”، إلى جدول ميداليات الجمنزياد المدرسي العربي الأول الذي يقام في لبنان حتى 15 أيلول الجاري.

فقد حصد أبطال الجزائر وبطلاتها 6 ألقاب في ألعاب القوى، وتقاسم كل من لبنان وعمان ثلاثة ألقاب.

في حين توالت الانتصارات اللبنانية في الجمباز، إذ تميز يومها الثالث بهيمنة لبنان على ألقاب فئة الإناث، إذ حصدت بطلاته أربع ذهبيات من أربع مُنحت أمس.

وفي الحصيلة العامة لا زالت الجزائر في الصدارة بـ42 ميدالية بينها 16 ذهبية، يليها لبنان بـ32 ميدالية (10 ذهبيات)، وعمان ثالثة، وتليها قطر وفلسطين.

وانطلقت أيضاً منافسات السباحة في المسبح الأولمبي التابع للمجمع الرياضي في الجامعة اللبنانية – الحدث (مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية)، على أن تستكمل منافسات ألعاب القوى على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية ومدرسة سيدة الجمهور (رمي القرص)، حيث ينتظر أن تجرى 14 مسابقة.

كما تقام منافسات فردي الأجهزة للإناث في الجمباز (قاعة الوحدة الرياضية – بئر حسن)، في فترتين قبل الظهر وبعده، حيث ينتظر أن توزع ميداليات 8 مسابقات.

جدول الميداليات بعد اليوم الثالث

1 – الجزائر (16 ذهبية، 15 فضية، 11 برونزية).

2 – لبنان (10 ذهبيات، 14 فضية، 18 برونزية).

3 – عُمان (3 ذهبيات، 3 فضيات، برونزية واحدة).

4 – قطر (3 ذهبيات، برونزيتان).

5 – فلسطين (برونزيتان).

وقد أشاد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية بالجهود الكبيرة التي بذلها لبنان لإقامة الجمنزياد المدرسي العربي الأول، ولا سيما ما يتعلّق بالتنظيم والإستقبال منذ وطأت الوفود المشاركة أرض مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي.

وثمّن المكتب التنفيذي المستوى المميز للفنادق والنقل الداخلي، كذلك حفل الافتتاح الراقي الذي يعدّ سابقة يُحتذى بها، خصوصاً أنّ أداء تلامذة المدارس شكل غالبية مكوناتها، مما جسّد فعلياً فكرة الجمنزياد وأهدافه.