الجمعية المعمارية البريطانية تشجع المهندسين الكويتين الموهوبين

أعلنت مجموعة التمدين عن كونها الراعي الذهبي لبرنامج الجمعية المعمارية البريطانية AA 2017 في الكويت، الذي يهدف إلى جمع طلاب الهندسة المعمارية والأكاديميين والمهنيين لاستكشاف كل ما هو جديد في مجال الهندسة المعمارية من أفكار ومنهجيات من جميع أنحاء العالم.

هذا وقد تأسست الجمعية المعمارية البريطانية عام 1890 مما جعلها أقدم معهد خاص في مجال الهندسة المعمارية، حيث تفخر بنخبة من خريجيها مثل زها حديد، ريتشارد روجرز، ريم كولهاس، ستيفن هول وغيرهم الكثير.

يقع مقرها الرئيسي في لندن حيث تقدم دورات تدريبية كاملة تمتد على فترات طويلة، كما يوجد لديها مبادرة “زيارة الجمعية المعمارية البريطانية AA”، والتي تقدم دورات تدريبية لفترات قصيرة لكل من الأكاديميين والمهنيين في أكثر من 50 دولة حول العالم بما في ذلك دولة الكويت.

وقد نظمت الجمعية ورشة عمل وذلك في كافيه مساحة 13 الواقع في منطقة الشويخ الصناعية، وهو مقهى غير ربحي يهدف لدعم المبادرات الفنية والثقافية. تم عقد سلسة من ورش العمل على مدى 12 يوم تحت عنوان “نشوء الناشئة 2،0″ للتعرف على التصاميم المبنية على المعلومات وأساليب التقنيات المعتمدة على التصنيع الرقمي وكيفية دمجها في مشروع لبناء جناح معماري، والذي يعرض حالياً في مول 360 حتى 2 سبتمبر في البهو الرئيسي.

شمل الجناح المعماري خصائص مستوحاة من الثقافة الكويتية وكان ذلك واضحاً من خلال الدمج ما بين المعلومات التي تم جمعها قبل استكمال عملية بناء الجناح والخدمات الجديدة المضافة له، مثل أماكن الجلوس ومراكز التفاعل الاجتماعي التي يتضمنها الجناح، ولقد ضم المشروع حوالي 20 مشاركاً كويتيا من كلية االهندسة من جامعة الكويت، وشركات الهندسة والتصميم المعماري، بالإضافة إلى مشارك واحد من أستراليا.

وبهذه المناسبة قال السيد/ معاذ الرومي، المدير العام للتسويق في مجموعة التمدين: ” كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نسعى دائماً لتطوير المجتمع من خلال النشاطات والفعاليات الثقافيّة والتنمويّة المختلفة، بما في ذلك تشجيع المواهب الكويتية عن طريق توفير كافة السبل التي تمكنهم من الابتكار والتميز. نحن فخورون بكوننا الراعي الذهبي لورشة عمل الجمعية المعمارية البريطانية AA الذي توفر فرصة فريدة للمهندسين المعماريين والمصممين الكويتيين للتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.”

ومن جانبه، قال سليمان العثمان: ” تتشرف الجمعية المعمارية البريطانية AA بتلقي الدعم من مجموعة التمدين لمساهمتها في تعزيز تعلم الهندسة المعمارية في دولة الكويت من خلال المساعدة على تقديم أحدث المنهجيات المبتكرة للتصاميم الرقمية والتصنيع، مع الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والبيئية في الكويت.”

جديراً بالذكر أن الجمعية المعمارية البريطانية AA تأسست في عام 1890، وهي المدرسة الخاصة الوحيدة للهندسة المعمارية والأقدم في الولايات المتحدة. تشتهر بكونها مستقلة بدوافعها وأنها ممولة ذاتياً. كما أن لدى المدرسة التزام واسع نحو طرح قضايا العمارة المعاصرة، والمدن، والبيئة لفئة كبيرة من الجماهير. ولا تزال تركز على أعلى المعايير الممكنة لتعليم المهندسين المعماريين الشباب. تتميز مناهج المدرسة بمرونتها وتوجهها الخاص المدموج مع الاستقلال المؤسسي والتنظيم العالمي وبذلك تمنح درجة نادرة من الوعي والطموح والثقة. لا تعد الجمعية المعمارية البريطانية AA ضمن المدارس الممولة من حكومة المملكة المتحدة.