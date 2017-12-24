بالصور: الجمهور يحاصر نادر الأتات على متن ستارز أون بورد

بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاته على متن رحلة برشلونة، شارك النجم اللبناني نادر الأتات في رحلة النجوم البحرية Stars On Board في استراليا، والتي انطلقت في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

أحيى النجم نادر الأتات حفلين من أضخم حفلات الرحلة التي التقى فيها الجاليات العربية وجمهوره الذي حضر لملاقاته من مختلف أنحاء البلدان العربية والعالم، وذلك في محطّة باتت ثابتة ضمن جدوله السنوي.

وقد استقبل الجمهور نجمه المحبوب، على وقع موجات التصفيق الحارّ، الذي قدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها “قلبي عاليمين”، و”بترقص عيوني”، فردّد الجميع معه الكلمات عن ظهر غيب، تاركين مقاعدهم لمحاصرة مسرحه من جميع الاتجاهات.

يُذكر أنّ نادر الأتات يستعد، وفور عودته إلى لبنان، لطرح فيديو كليب أغنية “بترقص عيوني” التي أطلقها أخيراً وتصدّر بها سباقات الأغاني العربية عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات.