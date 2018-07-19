الحبة السوداء.. استخدامات علاجية مذهلة

حبة البركة، تلك الحبوب السوداء المباركة والتي حث على تناولها سيدنا محمد صل الله عليها وسلم قائلا: “فيها شفاء من كل داء إلا السأم” أي الموت. وتتنوع أسماء تلك الحبة المباركة ففي مصر وبلاد الشام تسمى بحبة البركة، وفي السودان تسمى الكمون الأسود. وأيا كان اسمها فهي تعد كنزا علاجيا مذهلا.

وقد أجريت العديد والعديد من البحوث بخصوص تلك الحبة ومدى فوائدها ومنافعها على الصحة سواء في حال تناولها كحبوب مطحونة أو استخدام زيتها فهي تعتبر أحد الوسائل العلاجية الهامة التي استخدمت منذ القدم ومازال العلم الحديث يكتشف العديد من فوائدها العلاجية حتى اليوم.

إن من أبرز فوائد تلك الحبوب السوداء أنها تعمل على مد الجسم بالطاقة وكذلك رفع مناعة الجسم بشكل كبير، وهي تكافح من انتشار السرطان وتساعد في التحكم في مرض السكر من النوع الثاني، وهي مثالية لكبار السن حيث أنها تعمل على محاربة الشيخوخة والمحافظة على خلايا الجسم في حالة جيدة لاحتوائها على مواد غذائية متعددة، وبالتالي فهي تؤخر من أمراض الشيخوخة كألزهايمر والشلل الرعاش (الباركنسون)، وهي مفيدة للمرأة المرضع وكذلك طفلها حيث تعمل على زيادة إدرار الحليب وتمنح الطفل العديد من المواد الغذائية التي تساعده على التكون.

ويعد زيت حبة البركة زيتا علاجيا بجدارة، فهو يعالج الالتهابات الجلدية والتئام الجروح ويسكن الألم ويفيد في منح البشرة مظهرا شابا ويؤخر من ظهور التجاعيد، كما أنه مثالي لتكثيف الشعر ومنع تساقطه وكذلك في علاج السعال وحالات الربو.

إن أفضل طريقة لتناول حبة البركة يكون بطحن مقدار ملعقة كبيرة منها قبل تناولها مباشرة دون تحميصها ومزجها مع ملعقة من العسل وتناولها على الريق، حتى نضمن عدم فقد زيوتها الطيارة أو في حال أردنا تجهيز كمية أكبر يتم مزجها مع العسل والاحتفاظ فيها في وعاء زجاجي وتغطيته بمعزل عن الضوء.