الحساسية مرض لا يجب الاستهانة به

إن موضوع الحساسية من أكثر المشاكل الصحية التي يستهان بها من قبل المجتمع والتي لاتسبب القلق لحاملها أحياناً.

مع أنها قد تكون من الأمراض المقلقة والخطرة. تعرفي على الحساسية بشكل عام والأغذية المسببة لها

أنواع الحساسية

حساسية الصدر (الربو الشعبي ) وهو عبارة عن حساسية زائدة عن الحد الطبيعي تصيب الجهاز التنفسي حيث يتعرض الكثير من الأشخاص للمواد المسببة للحساسية (العطور، الأتربة، شعر بعض الحيوانات، ريش الطيور، السجاد، حبوب اللقاح، الماكياج )

الحساسية الغذائية وهي حساسية من نوع معين من الغذاء (البيض، الموز، الفراولة، السمك، الكيوي، الفول، الجمبري، الشوكولاتة )

حساسية الجلد .

حساسية الأنف .

حساسية العين .

أعراض الحساسية الغذائية

تؤثر على الجلد (البشرة ) فتؤدي إلى الطفح الجلدي، أوديميا، أكزيميا .

تؤثر على الوجه فتؤدي إلى تورمات في الشفاه .

تؤثر على الجهاز الهضمي فتؤدي إلى الغثيان، القيئ، الإسهال، الآم في المعدة .

تؤثر على الجهاز التنفسي فتؤدي إلى صعوبة في التنفس، السعال المزمن، صفير في الصدر .

وقد تظهر الحساسية بعد تناول الأكل مباشرة أو بعد مرور بعض الدقائق أو الساعات أحياناً.

أسباب حساسية الصدر الربو الشعبي

أسباب وراثية

أسباب أخرى :

التهاب الجهاز التنفسي كالنزلات الشعبية لدى الأطفال

غبار المنزل، فقد يحتوي على مواد مهيجة للربو

حبوب اللقاح

التلوث البيئي عن طريق التلوث الكيماوي المتزايد في الهواء

الحساسية الغذائية لدى الأطفال

يعد الأطفال أكبر شريحة معرضة للحساسية في المجتمع وذلك بسبب عدم اكتمال جهاز المناعة لديهم . فمن أكثر أنواع الأطعمة المسببة للحساسية (البيض، السمك، القمح، الحليب)

الحساسية من الحليب (حليب البقر ) : من أكثر الأنواع شيوعاً ويمكن أن تصيب الطفل ابتداءً من شهره الثالث عندما يتوقف عن الرضاعة الطبيعية، فمن الأعراض التي تصيبه : (إسهال، طفح جلدي، تشنجات معوية ) فننصح جميع الأمهات بأن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وحتى عمر السنتين، حتى يقوى جهاز المناعة لديهن .

الحساسية من البيض : إن بياض البيض هو المادة المسببة للحساسية لدى الأطفال لذلك ننصح الأم دائماً بعدم إدخاله في غذاء الطفل في حالة الحساسية .

نصائح وإرشادات عامة للتخفيف من الحساسية

ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية، وإخبار الطبيب وإخصائي التغذية عنها في كل زيارة وحتى لا يعطى أي نوع من العلاج أو الحقن المسببة للحساسية .

إبعاد جميع أنواع الحيوانات من المنزل .

تنظيف المنزل مرتين يومياً لإزالة الغبار المسبب للحساسية .

غسل الأغطية والمفروشات بماء ساخن أسبوعياً للتخلص من الأتربة العالقة بها .

البعد تماماً عن التدخين والمدخنين .