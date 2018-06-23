الحفاظ على شعرك من خلال خطوات بسيطة

الحفاظ على شعرك امر سهل نسبيًا لو اتبعت بعض الخطوات الصحيحة.

الكل يعلم ان الشعر يتكون من البروتين، لذا فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي اولا وممارسة النظافة الجيدة ثانيه هي من اهم الامور الاساسية للحفاظ على شعرك سليما وصحيا ولامعا.

اليك بعض النصائح المنزليه حول العناية بالشعر وما يمكنك القيام به في المنزل للحصول على شعر جميل بشكل لا يصدق.

غسل الشعر بشكل صحيح

اولا عليك اختيار شامبو من النوع الجيد مع الاخذ بالاعتبار ان غسل الشعركثيرا او يوميا ليس لصالح صحة شعرك واستخدام شامبو وغسل الشعر في كثير من الأحيان قد يترك الشعر مجففاً، ويفقده زيوته الطبيعية التي تعتبر العامل الاول لتغذيته وفقدانك للزيوت الطبيعية قد يتلف شعرك. لذا اكتفي بغسل شعرك مرة أو مرتين فقط على الاكثر في الأسبوع.

كيف تختارين الشامبو المناسب :

– اختاري الشامبو الذي لا يحتوي على الكبريتات أو البارابين. لان الكبريتات هي المواد الكيميائية التي تولد رغوة الصابون وكما هو معروف ان البارابين هي مواد حافظة تسبب التهيج للعين وقد تعرضها للاحمرار والحساسية على المدى البعيد لذا فان كل من هذه المواد الكيميائية ليست صحية بالنسبة لك ولصحة شعرك لذلك حاول اختاري الشامبو المصنع من المواد الطبيعية. وهو متوفر بالاسواق والصيدليات

اختاري الشامبو الذي يناسب نوع شعرك حسب اختلاف نوعه على سبيل المثال الشعر المجعد أو الشعر محكم الأفروهو من النوعية التي تحتاج الى التقليل من الشامبو المكون من

الزيوت الطبيعية

الشعر المستقيم ” الناعم” جدا أو الدهني اختاري له شامبو لطيف مصمم للغسيل اليومي مع مراعة النصيحة الاولى بان تقومي بغسيل شعرك مرة او مرتين بالاسبوع حتى لو كان الشامبو مخصص للغسيل اليومي.

واذا كنت تملكين شعرا مصبوغا او معالجا بالكيراتين او البروتينات فانت بحاجة الى شامبو يحتوى على اما أحماض أمينية، ربما يحتاج الشعرالناشف او الجاف والتي تعاني من صعوبه ترتيبه إلى لشامبو مع الغليسيرين والكولاجين حيث هذه المواد تساعده في استعادة بعض الرطوبة في الشعر.

استخدمي مكيفًا يناسب نوع شعرك وطوله مع الاخذ بالاعتبار من أن الشعر المصبوغ جداً أو المصبوغ قد يحتاج إلى عناية واهتمام أكثر من الشعر الطبيعي.