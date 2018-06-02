الحمية النباتية الأفضل لصحتك ورشاقتك

هناك جدل حول ماهية الغذاء الصحي وأيها أكثر فائدة لخسارة الوزن ومعافاة من الأمراض مثل السكري والكوليسترول وغيرها من الأمراض فهناك أنظمة تعتمد على البروتين أي أكل اللحوم والبيض وغيرها من العناصر الغذائية الغنية بالبروتين. وآخرين يرون أن أفضل نظام غذائي هو النباتي. والذي يعتمد تماماً على الأطعمة النباتية مثل الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات فقط وقد اعتبرته جمعية التغذية الأميركية صحي، وملائم غذائياًّ، وقد يؤمن فوائد صحية في مكافحة الأمراض المزمنة. بل أن جمعية التغذية، تؤكد أن لا ضرر من اتباع هذه الحمية في كل مراحل الحياة بدءاً بالرضع والأطفال، وصولاً إلى الشيخوخة، مروراً بالحمل، والرضاعة، والرياضيين المحترفين. لنتعرف إذن على هذا النظام أكثر ولماذا يزداد عدد متبعيه؟

النباتيون في ازدياد

ذكرت الجمعية الأمريكية للتغذية أنه يتوقع زيادة عدد النباتيين في أمريكا خلال السنوات العشر القادمة، فقد أبدى المستهلك اهتماماً بالمنتجات النباتية لأن معظمها يحتوي على سعرات حرارية أقل من سواها من المنتجات.

وقد ارتبط اسم المنتجات النباتية بالمنتجات الصحية التي تحتوي على أقل نسب من الدهون المشبعة، والكوليسترول، وبالتالي هي آمنة لمرضى القلب والشرايين والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

هناك شريحة كبيرة في وطننا العربي تعتمد على حمية النباتيين من أجل خسارة الوزن، أو تنظيف الجسم من السموم والحفاظ على صحة جيدة، أو الوقاية من الأمراض المزمنة خاصة أمراض السرطان على أنواعها.

واتخذت هذه الممارسات أشكالاً مختلفة في المجتمع بعد ظهور دراسات تربط أمراض القلب والشرايين بكثرة الدهون المتواجدة في اللحوم، وأخرى تربط الحميات القليلة الألياف بأمراض السرطان.

أنواع الحميات النباتية

Vegans-: النباتيون الذين لا يأكلون المشتقات الحيوانية من اللحوم، الدجاج، الأسماك، الحليب، الألبان، الأجبان، والبيض.

– Lacto-Vegetarians: النباتيون الذين يتناولون الحليب، الألبان، الأجبان ولا يأكلون المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، والدجاج، والأسماك، والبيض.

-Ovo Vegetarians : النباتيون الذين يأكلون البيض ولا يأكلون اللحوم، والدجاج، والأسماك والحليب، والألبان، والأجبان.

-Pesco-Vegetarians: النباتيون الذين لا يأكلون اللحوم، والدجاج، ويأكلون الأسماك باختلاف أنواعها بالإضافة إلى البقوليات، والحبوب, والخضار، والفاكهة، والحليب ومشتقاته، والبيض.

* أضرار النظام النباتي

لا تخلو الحميات النباتية رغم منافعها من الأضرار ومرتبطة بسوء توزيع الأطعمة حسب حاجة الجسم لها، فقد يصابون بفقر الدم (نقص الحديد، أو نقص فيتامين B12)، إضافة إلى نقص البروتين والأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

أبرز فوائدها

توصلت الدراسات العلمية الصادرة عن جامعة أكسفورد في بريطانيا أن النباتيون أنحف نسبياً من آكلي اللحوم حسب مؤشر كتلة الجسم، ومعدل الكوليسترول بالدم أقل عند النباتيين، سواء كانوا نساء أو رجالاً.

ونظراً إلى أن معدل الكوليسترول أقل، فنسبة تعرض النباتيين لأمراض القلب منخفضة مقارنة مع غير النباتيين. ومن الملاحظ أيضاً أن تعرض النباتيين لأمراض السرطان، لا سيّما سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات، لا يصل الى مُعدَّل الإِصابة به عند أكلي اللحوم.

بالإضافة إلى نتائج أبحاث أكسفورد، أشارت جامعة كامبردج في بريطانيا إلى أن النباتيين أقل عرضة لأمراض القولون والأمعاء، وحصى المرارة والتهابات الزائدة الدودية