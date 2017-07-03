أمور تتفوق بها عليك “الخالة” بجدارة تجاه أطفالك

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للخالة مكانة ومنزلة كريمة في الإسلام، حيث أنها بمنزلة الام، فنجد لديها العطف والحب والحنان والرفق بأبناء شقيقتها، كما أنها تداعبهم وتقوم بالكثير من الأمور أفضل من الأم معهم، وهو ما لا يعرفه الكثيرون، وهناك عدة أمور تقوم بها الخالة بجدارة مع ابنائك أفضل منك، وهي:

1. إذا خرج الأطفال برفقتك، وطلبوا تكرار لعبة ما، ستملين سريعاً، وسينفذ صبرك، وهو ما لا تقوم به الخالة، فهي تتميز بصبرها غير المحدود مع أبنائك، لذا هي خير رفيقة لهم خلال التنزه.

2. الخالة لها دور كبير في حفظ الأسرار، وهي مركز الأمان للأطفال، وقد يلجأ إليها أبناؤك تجنباً لغضبك عند ارتكابهم خطأ ما، فاتركي لها هذا الدور، لتكون صندوق أسرارهم وموجهة لهم.

3. الخالة عادة تلعب دور المستشار الاجتماعي، ويلجأ لها أبناؤك لأخذ الاستشارة، فهي قريبة منهم، ولن تقوم بتوبيخهم، بل ستوضح لهم الصواب والخطأ.

4. الخالة خير شريك في اللعب، وتمارس جميع الألعاب التي يعشقها أطفالك عكسك تماماً، فقد تمارسين بعض الألعاب برفقتهم، لكن مسؤولياتك ستكون عائقاً أمام ألعاب أخرى، كذلك قد لا تقبلين بالتحول إلى قطة أو حصان خلال اللعب معهم، وهو ما تقبل به الخالة وتسعد به لرؤية ابتسامتهم.

5. الفتيات عادة يفضلن التسوق مع الخالة أكثر من الأم، فهي خبيرة بكل شيء، ولديها استعداد أن تدخل جميع المحلات بحثاً عما يرضي أطفالك، فاتركي لها هذا الدور.