اصنعي ضفيرة الخبز بالجبن على الطريقة الإيطالية

المعجنات بانواعها المختلفة محببة للأسرة ومناسبة في الاحتفالات والأعياد وتعتبر من الأطباق الغنية بالعناصر الغذائية، وبخطوات بسيطة، تعرفي على طريقة عمل ضفائر الخبز على الطريقة الإيطالية، وقدميها لأسرتك..
المقادير:
- 3 أكواب دقيق.
- كوب ماء دافئ.
- ¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة.
- ½ 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية ( زعتر مجفف، ريحان مجفف، روز ماري مجفف ومطحون، بردقوش مجفف، فلفل حار باودر، ثوم باودر، بصل باودر).
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقة صغيرة ملح.
الطريقة:
- في وعاء ضعي الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافئ وقلبي ثم اتركيهم في مكان دافئ ومظلم لمدة 10 دقائق.
- في وعاء آخر ضعي الدقيق والزبدة الطرية والبهارات الإيطالية والثوم الباودر والملح وقلبي.
- أضيفي خليط الخميرة واعجني ثم أضيفي الماء تدريجياً، واعجني حتى تتكون لديكِ عجينة طرية ومتماسكة.
- غطي الوعاء بفوطة نظيفة واتركيها لمدة ساعة.
- قسمي العجين إلى 12 كرة ثم قومي براحة يدك ومرريها على الكرة من المنتصف واجعليها كالاسطوانة.
- خذي اسطوانتين ولفيهما على بعضهما كالضفيرة.
- ضعي الضفائر في صينية خبز عليها ورق زيدة ثم غطيهم بالفوطة واتركيهم لمدة 30 دقيقة.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 350.
- ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 – 30 دقيقة حتى يُصبح لونها ذهبياً.
- فور خروجها من الفرن ادهني الوجه بالزبدة الذائبة ورشي عليها الجبن.