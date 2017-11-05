اصنعي ضفيرة الخبز بالجبن على الطريقة الإيطالية

المعجنات بانواعها المختلفة محببة للأسرة ومناسبة في الاحتفالات والأعياد وتعتبر من الأطباق الغنية بالعناصر الغذائية، وبخطوات بسيطة، تعرفي على طريقة عمل ضفائر الخبز على الطريقة الإيطالية، وقدميها لأسرتك..

المقادير:

3 أكواب دقيق.

كوب ماء دافئ.

¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة.

½ 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية ( زعتر مجفف، ريحان مجفف، روز ماري مجفف ومطحون، بردقوش مجفف، فلفل حار باودر، ثوم باودر، بصل باودر).

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة: