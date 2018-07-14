الخضروات والفواكه الحمراء سر الصحة وجمال البشرة خلال الصيف

من بين أسرار جمال البشرة وصحة الجسم التي توصل إليها الخبراء مؤخرا، نذكر تناول معظم الخضروات والفواكه التي لونها أحمر، لأنها مصدر حقيقي لصحة الجسم وجمال ونضارة البشرة خاصة في فصل الصيف، وهذا ما كشفت عنه مجلة “إيلي” الألمانية.

إذا يمكن الاعتماد في فصل الصيف الذي يتميز بكثرة إنتاج وقطف الخضروات وثمار الفواكه على الخضروات والفواكه ذات اللون الأحمر ، نذكر على سبيل المثال ثمار الطماطم والفلفل الأحمر الحلو والفجل الأحمر والفراولة والبطيخ والكرز وما إلى غير ذلك، لأنها غنية بمادة “ليكوبين” الجد مهمة، ولأنها تصنف ضمن الكاروتينات، بل وتفوق بقوتها كثيرا وبمئات المرات فيتامين E الذي يشتهر بأنه مصدر يحتوي على العديد من الفوائد لصحة وجمال البشرة.

والجدير بالإشارة فإن مادة “ليكوبين” تعرف علميا بأنها تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ويمكن التعويل عليها كثيرا في محاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة، وتسمح ببروز التجاعيد المخيفة وبالتالي الاقتراب من شبح الشيخوخة.

ومن الفوائد التي يمكن تسليط الضوء عليها ارتفاع مستوى “الليكوبين” في الجسم، لأنه يساعد الخلايا وبشكل تلقائي في تكوين معامل حماية من أشعة الشمس خاص بها، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن استعمال كريم وقاية من الشمس ذي معامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، لأنه من الضروري استعمال كريم وقاية من الشمس و لا يمكن الاستغناء عنها.