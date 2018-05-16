الخطوات الصحيحة لوضع الماكياج

إذا كنت مبتدئة في وضع المكياج، ستجدين الأمر صعباً وبحاجة إلى فن الرسم كي تتمكني من رسم العينين والتنسيق بين الألوان، ولكن في الحقيقة ..الأمر سهل وليس بحاجة إلا إلى القليل من الصبر والمحاولة، لتصلي إلى مكياج متقن وجميل.

وفي السطور التالية سنعلمك طريقة وضع المكياج كبداية للحصول على مكياج وإطلالة طبيعية: فقط اتبعي الخطوات التالية وستحصلين على مكياج مثالي متقن وخالي من العيوب.

1- تنظيف البشرة

ابدأي أولاً بتنظيف بشرة الوجه للتخلص من الشوائب والإفرازات الدهنية الزائدة والتي قد تفسد إطلالتك في حالة إزالتها تماماً.

اختاري غسول مناسب بحسب نوع بشرتك سواء ما كانت جافة، دهنية أو مختلطة لتجنب تلف البشرة.

بتلك الخطوة تضمنين الحصول على بشرة نقية ومثالية كي لا تتفاعل الزيوت الزائدة أو الشوائب مع مستحضرات المكياج ولضمان الحفاظ على إطلالة ثابتة لساعات طويلة.

كما يعمل ذلك أيضاً على الحصول على أساس ناعم يسهل تطبيق أدوات المكياج عليه.

2- ترطيب البشرة

بعد تنظيف البشرة، تأتي خطوة الترطيب. يساعد ترطيب البشرة على الوقاية من عوامل الجفاف التي قد تؤدي لظهور الخطوط المزعجة التي تفسد مظهر بشرتك بعد تطبيق المكياج.

اختاري كريم مرطب مناسب لتلبية احتياجات بشرتك وإمدادها بالعناصر المغذية.

ويمكنكِ استخدام أي من الزيوت الطبيعية الغنية كزيت جوز الهند، زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا لتساعد على ملىء الخطوط الدقيقة على البشرة وتمنع تراكم مستحضرات المكياج بداخلها.

عليكِ بالانتظار قليلاً حتى يُمتص الكريم المرطب تماماً قبل وضع المكياج.

3- تطبيق البرايمر (مهم جدا)

قد تتخلى بعض الفتيات عن تطبيق البرايمر قبل وضع المكياج، لكن ذلك من الأخطاء الشائعة. حيث يتميز البرايمر بالكثير من الفوائد لتثبيت مكياجك وحماية بشرتك. يساعد البرايمر على تنظيم الإفرازات الدهنية على البشرة، مما يعمل على ثبات كريم الأساس لفترات أطول جون أن يتأثر بعوامل الرطوبة أو حرارة الطقس.

ويعمل البرايمر كذلك على ملىء الخطوط الدقيقة وتشققات البشرة التي قد تتسبب في تراكم مستحضرات المكياج بداخلها لتلفت الانتباه إلى تجاعيد البشرة.

كما يساعد أيضاً على الحصول على أساس ناعم يجعل من تطبيق كريم الأساس خطوة سهلة. إذا كنتِ تعانين من البثور المزعجة، فإن تطبيق البرايمر من أهم الخطوات التي لا ينبغي تجاهلها.

فيعمل كعازل بين سطح البشرة ومستحضرات المكياج، مما يمنع تفاعل البثور مع الكيماويات الموجودة داخل مستحضرات المكياج والتي قد تتسبب في تفاقم تلك المشكلة.

4- توزيع كريم الأساس

باستخدام فرشاة مناسبة، أطراف أصابعك أو حتى البيوتي بلندر، قومي بتوزيع كمية مناسبة من كريم الأساس على كامل الوجه والرقبة. يساعد ذلك على توحيد لون البشرة وإخفاء آثار البقع الداكنة.

احرصي على دمج كريم الأساس بشكل جيد لتجنب التلطخات والخطوط البارزة على سطح البشرة.

يختلف كريم الأساس بحسب تركيبته إلى كريمي سائل أو مات. يمكنكِ اختيار كريم الأساس المناسب لكِ حسب نوع بشرتك.

تحتاج البشرة الدهنية لاستخدام أنواع كريم الأساس المات والتي تحتوي على قاعدة مائية وليست زيتية.

أما البشرة الجافة، فتحتاج لاستخدام كريم الأساس الكريمي السائل، حيث يحتوي على نسبة من العناصر المرطبة التي تمنحك إطلالة مشرقة ولا يتسبب في جفاف البشرة الشديد.

5- مصحح العيوب أو الكونسيلر

الكونسيلر يمنحك إطلالة متكاملة. يساعد الكونسيلر على إخفاء كافة عيوب البشرة كالهالات السوداء، البقع الداكنة وآثار البثور الحمراء.

كما يمكن استخدام درجات الكونسيلر المختلفة لعمل كونتور لتنحيف الوجه وإبراز ملامحه الجمالية.ولتوزيع الكونسيلر بطريقة صحيحة، ضعي نقاط على الأماكن المصابة بالحبوب أو البثور أو الهالات السوداء.

بعدها، استخدمي فرشاة مسطحة لدمج الكونسيلر جيداً. يمكنك كذلك توزيع الكونسيلر حول الحاجبين لإخفاء الشعيرات الصغيرة الزائدة، حول الفم لإخفاء الاسمرار، حول فتحتي الأنف أيضاً.

6- توزيع البلاشر

البلاشر أو حمرة الخدود هو المستحضر الذي يضفي على بشرتك مظهر حيوي وجذاب. بتطبيق البلاشر تبدو خدودك وردية وجذابة كما يؤكد الخبراء على أهمية تطبيق البلاشر بالطريقة الصحيحة للحصول على مكياج مثالي وأنيق.

ولتطبيق البلاشر بطريقة صحيحة، احرصي على اختيار لون مناسب للون بشرتك الأصلي. اختيار الدرجات الداكنة قد يتسبب في سمرة البشرة، أما الدرجات الفاتحة جداً قد تصيبك بالشحوب.

أنسب الدرجات من البلاشر والتي تمنحك إطلالة طبيعية جذابة هي اختيار درجات الوردي والخوخي لصاحبات البشرة البيضاء. للبشرة السمراء، اختاري درجات المرجاني والنبيذي الفاتح.

7- مكياج العين

تتشابه كافة خطوات وضع المكياج إلا في مكياج العين. تختلف إطلالتك بالكامل بحسب مكياج العين.

لإطلالة نهارية بسيطة تناسب العمل أو تجمعات الأصدقاء، لا تحتاجين إلا لبعض اللمسات البسيطة من ظلال الجفون بدرجات النيود أو الألوان الفاتحة. لكن لمكياج السهرات، تحتاجين لتطبيق مكياج عين ملفت للأنظار.

تختلف إطلالات مكياج العين المناسبة للسهرات بين المكياج الدخاني، المكياج البرونزي، أو الدرجات الصاخبة.

قبل تطبيق مكياج العين، احرصي على تطبيق برايمر العين ليساعد على تثبيت مكياجك لفترات أطول، كما يمنحك لون أوضح لظلال الجفون. للمزيد من الإثارة، لا تنسي تطبيق الآيلاينر والماسكارا لإبراز جمال وجاذبية عيونك.