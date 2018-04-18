الخل الاسود يمنح النعومة واللمعان لشعرك

تبحثين عن مواد طبيعية تغذي شعرك وتشعرك بمزيد من الحيوية، اعتمدي على الخل الأسود حيث يحتوي على معادن وأنزيمات تعمل على التخفيف من خشونة الشعر وإكسابه الحيوية واللمعان، عن طريق إزالة ترسبات المواد الكيماوية العالقة بالخصلات الناتجة عن كثرة استعمال مستحضرات العناية بالشعر.

فالخل الأسود يحتوى على جميع المعادن الطبيعية المفيدة للشعر وأهمها “الحديد والزنك والماغنيسيوم”، كما أن له فوائد مهمة للشعر العادي:

يعمل على ترطيب الشعر خاصة المجعد، ويزيد من نعومته ولمعانه.

يقضي على القشرة بشكل نهائي.

له دور في تطويل الشعر من جذوره في فترة زمنية قصيرة لاحتوائه على البوتاسيوم الضروري لنمو الشعر.

إصلاح أضرار الشعر، باستعادة توازن درجة الحموضة في الشعر وتكوين طبقة واقية على جدائل الشعر التي تتعرض للتلف بسبب الإفراط في استعمال المستحضرات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية القوية.

تنظيف فروة الرأس من المواد الكيميائية والخلايا الميتة مما يسمح للجلد بالتنفس بشكل طبيعي ويمنع تراكم القشرة.

طريقة استخدام الخل الاسود للشعر

يضاف نصف كوب من الخل الأسود إلى الماء الدافئ ويشطف به الشعر جيداً بعد استعمال الشامبو مباشرة، لأن الشامبو يزيد من عامل الحموضة والخل الأسود يعيد توازن الحموضة.