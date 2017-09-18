ماسك طبيعي يمنع التجاعيد…….”الخميرة بيرة” تحمي القلب وتضبط السكر وتعالج الأنيميا

تعتبر الخميرة بيرة منجماُ هامّاً لأكثر من 14 صنف من الأملاح المعدنية الأساسية ومجموعة وافرة من الفيتامينات المغذية للجسم، والتي تضمن بقاء الجسم بصحة جيدة وتقيه من العديد من الأمراض، فهي تحتوي على نسب عالية من الأحماض الأمينية اللازمة لبناء خلايا الجسم، كما تتكون من مجموعة من الفيتامينات أهمها حمض الفوليك ب9، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، والثيامين، والنياسين، إضافة إلى نسبة عالية من الفسفور، والبوتاسيوم، والحديد والكروم والبروتينات والدهون غير المشبعة كالأوميغا3 والأوميغا6، ونسب ضئيلة من الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والصوديوم.
سبب التسمية بهذا الاسم :
البيرة هي شراب يتم إنتاجه من الشعير أو التفاح أو العنب، فالناس قديماً كانوا يحصلون على الخميرة من مخلفات تخمر التفاح، أو العنب، أو الشعير، وتعودوا على تسميتها بخميرة البيرة منذ ذلك الوقت لأنهم يحصلون عليها كناتج ثانوي لعملية تصنيع البيرة. وخميرة البيرة عبارة عن مسحوق قشري لديه نكهة الجوز ويترك مذاقاً مر في الفم بعض الشيء بعد تناولها، لا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة لكنها تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ حيث يستخدمها من يمارسون كمال الأجسام لزيادة وزنهم ولما فيها من فيتامينات ومعادن مثل الكروم.
تساعد الخميرة بيرة على ضبط نسبة السكر في الدم، لذا ينصح بها لمرضى السكر لاحتوائها على الكروميوم الذي يفقده الجسم عند الإصابة بمرض البول السكري. وحتى تتعرفوا على فوائدها بشكل تفصيلي تابعوا قراءة السطور التالية:
- تفيد خميرة البيرة في علاج مرض فقر الدم ” الأنيميا “.
- تخفض من نسبة الكوليسترول الضار في الدم مقابل زيادته لنسبة الكولسترول النافع في الجسم، مما يحمي القلب من احتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة كالجلطات القلبية ومشاكل تصلب الشرايين والأوردة.
- تقلل من حدة الآلام الناتجة عن التهاب العضلات والأعصاب والمفاصل.
- تمنح خميرة البيرة الطاقة والحيوية للجسم وتزيد من نشاطه، إذا تم تناولها مع الماء فإنها تخلص من الشعور بالخمول والتعب والإرهاق.
- تساعد في علاج الاضطرابات العصبية والنفسية، فهي مفيدة للتخلص من مشاكل الاكتئاب والقلق والتوتر والأرق الليلي، إذ لها تأثير مهدئ للأعصاب وتساعد على الاسترخاء وتحسين القدرة على النوم الهادئ والمستمر.
- تعالج خميرة البيرة اضطرابات الجهاز الهضمي، فهي تكافح الإمساك وتلين الأمعاء وتقتل البكتيريا الضارة وتعالج التهابات القولون.
- تفيد هذه الخميرة في علاج الالتهابات الجلدية كالأكزيما والتقرحات.
- تحسن من صحة الشعر، إذ تزيد من كثافته ونعومته وتخلصه من الجفاف والتقصف والضعف، كما تمنع تساقطه، وتعالج قشرة الرأس.
- تفيد في علاج مشاكل البشرة فهي تمنع ظهور البثور والحبوب والبقع الداكنة وتساعد على تفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد، حيث تعمل على ملئ الوجه والخدود إذا تم استخدامها كماسكات للبشرة.
- تلعب خميرة البيرة دوراً هاماً في الوزن، حيث تساعد على زيادة الوزن إذا تم تناولها بعد الوجبة الرئيسية بقليل، بينما تساعد على إنقاص الوزن الزائد إذا تم تناولها قبل الوجبة بساعتين.
- تفيد في علاج داء النقرس، كما تحسن من عمل الجهاز المناعي وتزيد قدرته على مقاومة الأمراض المختلفة.
- تمنع تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجسم والتي تتسبب مستقبلاً بالالتهابات والسرطانات.