ماسك طبيعي يمنع التجاعيد…….”الخميرة بيرة” تحمي القلب وتضبط السكر وتعالج الأنيميا

تعتبر الخميرة بيرة منجماُ هامّاً لأكثر من 14 صنف من الأملاح المعدنية الأساسية ومجموعة وافرة من الفيتامينات المغذية للجسم، والتي تضمن بقاء الجسم بصحة جيدة وتقيه من العديد من الأمراض، فهي تحتوي على نسب عالية من الأحماض الأمينية اللازمة لبناء خلايا الجسم، كما تتكون من مجموعة من الفيتامينات أهمها حمض الفوليك ب9، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، والثيامين، والنياسين، إضافة إلى نسبة عالية من الفسفور، والبوتاسيوم، والحديد والكروم والبروتينات والدهون غير المشبعة كالأوميغا3 والأوميغا6، ونسب ضئيلة من الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والصوديوم.

سبب التسمية بهذا الاسم :

البيرة هي شراب يتم إنتاجه من الشعير أو التفاح أو العنب، فالناس قديماً كانوا يحصلون على الخميرة من مخلفات تخمر التفاح، أو العنب، أو الشعير، وتعودوا على تسميتها بخميرة البيرة منذ ذلك الوقت لأنهم يحصلون عليها كناتج ثانوي لعملية تصنيع البيرة. وخميرة البيرة عبارة عن مسحوق قشري لديه نكهة الجوز ويترك مذاقاً مر في الفم بعض الشيء بعد تناولها، لا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة لكنها تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ حيث يستخدمها من يمارسون كمال الأجسام لزيادة وزنهم ولما فيها من فيتامينات ومعادن مثل الكروم.

تساعد الخميرة بيرة على ضبط نسبة السكر في الدم، لذا ينصح بها لمرضى السكر لاحتوائها على الكروميوم الذي يفقده الجسم عند الإصابة بمرض البول السكري. وحتى تتعرفوا على فوائدها بشكل تفصيلي تابعوا قراءة السطور التالية: