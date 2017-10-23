الخيار يسد مسامات بشرتك المفتوحة ويخلصك من الانتفاخ تحت العينين

يحتوي الخيار على العديد من الفوائد الجمالية، بالإضافة إلى أنه من الخضروات الأساسية في تحضير العديد من السلطات اللذيذة، ويمكن القول أنه لم تعد أنواع الخيار الجديدة مرة الطعم، وما من داع لنقع هذا النوع من الخضار في الملح كما في السابق، إلا إذا رغبت في التخلص من بعض مائه.

وفوق كل ذلك اعلمي أن قشرة الخيار مسهلة وقد تهيج الأمعاء الحساسة، لذا من الأحسن تقشيره قبل استهلاكه.

ومن الشائع أن الخيار مادة ممتازة للتجميل منذ القدم، إلى جانب أنه قابض مفيد للبشرة الدهنية، لأنه يعمل على سد المسامات المفتوحة بمهارة منقطعة النظير وتحتاجه المرأة صاحبة البشرة الدهنية كثيراً، لذا يمكنك الاستفادة من مزاياه الجمالية من خلال تحضير قناع ممتاز حيث يوضع لب الخيار في الخلاط الكهربائي، ويضاف إليه ملعقتين صغيرتين من الحليب أو القشدة أو حتى اللبن الزبادي، ويثبت القناع الطبيعي على منطقة الوجه ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بمياه غير كلسية، أي بماء معدني أو ماء الورد.

وإذا كانت عيناك تنتفخان عند الاستيقاظ صباحاً يمكنك الاستعانة بشرائح الخيار عن طريق وضعها على عينيك لأن الخيار يحتوي على فيتامين ج وحمض الكافيك اللذان يقللان من احتباس الماء، وبالتالي التقليل من حدة الانتفاخ.

أما في حالة تعرضك للحروق الشمسية، ثبتي شرائح أو الخيار المهروس على المكان المحترق، بالنظر إلى قدرته في تهدئة الجلد من آثار الاحتراق بأشعة الشمس.