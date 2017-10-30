الخيول تُكسب الملكة إليزابيث الثانية ثروة تقدر ب 8.7 مليون دولار

تمكنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، من تحقيق ثروة تقدر ب8.7 مليون دولار بفضل ولعها بهواية تربية الخيول، بعد أن حققت من خلال خوض خيولها العديد من المنافسات، وتشتهر هذه الملكة التي تبلغ من العمر 91 عاماً بولعها الكبير منذ صغر سنها بتربية الخيول والمشاركة في مختلف السباقات التي تقام في المملكة المتحدة، والمتعلقة بهذه الرياضة التي كانت تقتصر ممارستها في أوروبا على الطبقة النبيلة.

تعرف الملكة إليزابيث الثانية بأنها نجحت في تحقيق الفوز بفضل خيولها المدربة، حيث حصدت نحو 451 فوزاً خلال العديد من السباقات طيلة 30 سنة، وأكسبها ذلك ثروة لا تقل عن 6.7 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل8.7 مليون دولار، علماً بأن إيرادات الفوز كانت كبيرة خلال العام الماضي، حيث بلغت حسب ما أوردته صحيفة “ديلي إكسبرس” حوالي 557 ألف جنيه استرليني أي نحو725 ألف دولار.

ولا يخفى أن ثروة الملكة إليزابيث الشخصية أيضاً كبيرة حسب ما نشرته عنها مجلة “فوربس” حيث قدرتها بحوالي 550 مليون دولار، من دون احتساب الثروة التي توصف بالضخمة والتي تملكها العائلة الملكية.

قضت الملكة إليزابيث الثانية أطول مدة من حيث التتويج كملكة في تاريخ بريطانيا، حيث تمكنت من تجاوز فترة حكم الملكة فكتوريا، ولديها 4 أبناء من زوجها، أكبرهم الأمير تشارلز ولي العهد الذي يبلغ من العمر 68 عاماً و الأميرة آن وسنها 67 عاماً، بينما الأمير أندرو في عمر57 سنة، وأصغر أبنائها الأمير إدوارد الذي يبلغ من العمر 53 عاماً.