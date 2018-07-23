الدكتورة ايمان مختار وثورات التجميل الجديدة دون جراحة

ثورة التجميل التي نعيشها ونلمسها يوميا في وجوه النساء لم تعد حكرا على النساء المحظوظات فقط بل اصبحت متاحة للكثيرات ممن يرغبن بتجميل انفسهن بالاجهزة المتطورة بعيدا عن جراحات التجميل ودون اي مضاعفات ماهي العوامل التي تؤدي الى ذبول البشرة وفقدانها للنضارة بشكل عام وماهو الجديد في عالم التجميل دون جراحة تقليدية سؤال اجابت عليه الدكنورة ايمان مختار غراب الحاصلة بكالوريوس طب وجراحة – جامعة الاسكندرية – ماجستير جلدية وتناسلية وخبرة كبيرة في عالم الجلدية والتجميل والليزر….

مع مرور الزمن تتعرض البشرة للكثير من التغيرات التي تفقدها شبابها ونضارتها كتراجع انتاج الكولاجين وتراكم الدهون والتعرض للعوامل الخارجية مثل الاشعاعات الضارة الصادرة من اجهزة الكمبيوتر والموبايلات واللاب توب بالاضافة الى أشعة الشمس فوق بنفسجية لفترات طويلة جعل تقنيات التجميل الحديثة ليس حكراً على كبار السن فقط ولكن ايضاً لشباب العشرين كما أن هذه التقنيات الحديثة اصبحت علاجاً للبشرة التي يصعب عليها حالياً العلاج بالكريمات كما كان سابقاً.

مثل جهاز الالترافورمر و جهاز الانفني وابر النضارة وغيرها الكثير من التقنيات الخاصة بازاله التجاعيد ونحت الجسم وغيرها