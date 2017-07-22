“الدوبامين” السبب وراء إدمانك على الهاتف المحمول

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الدوبامين هي مادة يفرزها الدماغ تزيد الإحساس بالمتعة وتنشط مراكز اللذة، وهذه المادة لها دور كبير في إدمان كل شيء ابتداءً من ألعاب الفيديو وحتى المخدرات والقمار وغيرها، ولهذه المادة علاقة أيضاً بإدماننا للهواتف الذكية.

تقدم لنا الهواتف الذكية طرق متعددة للتواصل السريع والمتجدد باستمرار، وحين نكون في مكان ما وحدنا أو محاطين بأناس لا نعرفهم حق المعرفة، وبحكم أن إنشاء تواصل مع من حولنا صعب ويأخذ وقتاً طويلاً، فإن الهاتف الذكي المسلح بتطبيقات التراسل الفوري والشبكات الاجتماعية يعطينا حلاً فورياً لهذه المشكلة ويسمح لنا بالتواصل مع من نعرف بلمح البصر، ولذلك تجد نفسك تتفحص هاتفك الذكي أو تتفاعل مع أي شبكة اجتماعية أخرى، مما يتسبّب في الإشباع الفوري لهذه الرغبة في إفراز جرعات من الدوبامين تجعلك تحس بالرضا عن هذا الفعل.

فاستخدامك للهاتف المحمول أصبح من الضَّروريات المهمَّة في حياتك، ولكن ماهي أسباب إدمانك للهاتف المحمول؟

1- المتعة والتَّسلية: ستجدين كثيراً أنَّ منفسك الوحيد للخروج مما أنت فيه هو تصفح جهازك المحمول والحديث مع صديقاتك.

2- الأحداث المترابطة: الأحداث المترابطة في الأفلام، التي تقومين بمتابعتها، ستجبرك دائماً على الالتزام بهاتفك.

3- مادَّة الدوبامين: الأجهزة الإلكترونيَّة تزيد من معدل مادَّة الدوبامين في المخ، التي تعكس لك الشُّعور بالسَّعادة والرَّاحة.

أعراض إدمان الهاتف المحمول :

• صعوبات في النَّوم، أو شعورك بالرَّغبة في النَّوم طوال اليوم، بجانب صداع وألم في عينيك.

• يؤثِّر على حياتك الشخصيَّة والعمليَّة؛ بسبب الوقت الذي تقضينه في تصفُّحه.

• قلَّة تركيزك وانتباهك في المذاكرة أو العمل نتيجة تعوُّدك على تلقِّي المعلومات من الشَّاشة.

علاج إدمان الهاتف المحمول :

• يجب أن تدركي وجود مشكلة إدمانك على هاتفك الذَّكي.

• احصلي على إجازة قصيرة لتتمتَّعي فيها من دون استخدام الهاتف.

• حددي لنفسك عدَّة أوقات وساعات محددة يمكنك فيها تصفُّح هاتفك.