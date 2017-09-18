بدعم منها لأفكار ومبادرات الشباب ……وزارة الكهرباء والماء تطلق الدورة الثانية لفريق «كفاءات»

في احتفالية مميزة أقامتها وزارة الكهرباء والماء بمناسبة انطلاق الدورة الثانية لفريق «كفاءات» أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء

م. محمد بوشهري أن الوزارة تحرص دائماً على دعم الأنشطة التي تطور الطاقات الشبابية العاملة في الوزارة واستثمارها على أفضل وجه انسجاماً مع التوجيهات السامية.

ولقد أضاف م. بوشهري قائلاً: “إن وزارة الكهرباء والماء حريصة على دعم الطاقات وتشجيع أفكار الشباب بعيداً عن نمطية العمل، بغية استغلال إمكاناتهم الإبداعية واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع”.

كما أنه شدد على أن رعاية الوزارة ودعمها للشباب يأتي انسجاماً مع التوجيهات الأميرية السامية لرعاية الطاقات الشبابية ودعمها، منوهاً حرص الحكومة على إعطاء الشباب الكويتي الدور الأكبر من الاهتمام والرعاية، ولفت إلى أن حرص الحكومة واهتمامها برعاية الشباب يساهم بتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وحثهم على التزود بالعلم ومناهل المعرفة باعتبارهم الاستثمار الأفضل والثروة الحقيقية للبلاد.

من جانبها قالت المنسق العام لـ«كفاءات» ورئيس منظمة مهندسون بلا حدود، المهندسة زينب القراشي : أن «كفاءات» استطاعت خلال دورتها الأولى تنظيم 20 مشروعاً منها ندوات ومبادرات وحملات توعوية، وأوضحت القراشي أن فريق كفاءات يضم 54 متطوعاً عملوا خلال الدورة الأولى بكل جهد ومثابرة، لافتة إلى أن هناك نحو 1500 شخص استفادوا من أنشطة كفاءات خلال الدورة الماضية.

كما أفادت بأن حفل انطلاق الدورة الثانية شهد توزيع الاستمارات الجديدة على الراغبين في الانضمام لعضوية «كفاءات»، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جناح في الدور الأرضي في مبنى الوزارة يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستقبال موظفي الوزارة الراغبين في التسجيل والانضمام لكفاءات.

الجدير بالذكر أن فريق «كفاءات» الذي انطلق في دورته الأولى عام 2015 يعد مبادرة من وكيل الوزارة الذي يهدف من ورائها دعم مبادرات الشباب العاملين بالوزارة وتبني أفكارهم وتطلعاتهم وتطبيقها على أرض الواقع من خلال حلقات نقاشية وورش عمل.