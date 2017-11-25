الدوزي لليقظة: جمهوري وقف وراء حصولي على جائزة داف باما

قال الفنان المغربي “الدوزي” إن فوزه بجائزة عالمية من حجم “داف باما ميوزيك أوردز”، يدفعه إلى الاجتهاد في تقديم أعماله القادمة بأعلى مستويات من الاحتراف، معتبراً حصوله على جائزة أفضل فنان مغربي لعام 2017، بمثابة تتويج مشترك بينه وبين جمهوره الذي صوت له ودعمه.

وتابع “الدوزي” في تصريح خص به “اليقظة” عقب تسلمه جائزته بمدينة هامبورغ الألمانية، أن خطته كانت مدروسة منذ فترة، حيث توجه من خلالها نحو الجمهور الغربي سواء في أوروبا أو أمريكا وباقي أقطار العالم، وتابع: “باعتبار إقامتي في بلجيكا كان هذا الأمر يضمن لي الانفتاح على هويات موسيقية متعددة، كما أن أسلوب الموسيقى الرائج هناك أقرب إلى ما أطمح إليه، خاصة في ظل تشبثي بالحفاظ على اللهجة المغربية في جميع أعمالي الفنية، وأصدقكم القول أني تلقيت العديد من العروض بلهجات عربية مختلفة لكني رفضت، وأفضل أن يكون دخولي لدول المشرق دخولاً بطابع الدوزي الخاص وبلهجته المغربية التي تعود الجميع على سماعها.”

يذكر أن جائزة “داف باما ميوزيك أوردز” تمنح بناء على تصويت الجمهور عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كــ “فيس بوك”، تويتر، أنستغرام، وغيرها.

وكانت مسابقة هذه السنة قد عرفت مشاركة نخبة من الفنانين العرب والأجانب ضمنهم النجم “سعد لمجرد”، “هيفاء وهبي”، “تامر حسني” و”إليسا”، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المشاهير والإعلاميين من كل أنحاء العالم، حيث عرف الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً فاق 160 ألف متتبع غصت بهم جنبات مسرح ارينا.

وسبق للدوزي أن توج بعدد من الجوائز، من بينها جائزة “ميوزيك أووردز” لسنة 2016، حيث تفوق على عدد كبير من الفنانين المغاربة نظراً لحجم التصويت الذي منحه إياه جمهوره، كما تم اختياره قبل أسبوع من طرف شركة هواتف عالمية ليكون سفيراً لها برفقة الفنانة “نانسي عجرم” ونجم برشلونة “ليونيل ميسي” وعدد كبير من نجوم العالم، إضافة إلى أنه مرشح للفوز مجدداً بجائزة “موروكو ميوزيك أوردز” لسنة 2017، عن فئة أحسن فنان من صنف أغاني البوب، والتي سيعلن عنها شهر ديسمبر المقبل في حفل سينظم بمدينة الدارالبيضاء.