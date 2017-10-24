حصري لليقظة: الديفا تغني للمنتخب المغربي باللغتين العربية والفرنسية

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المغربية “سميرة سعيد” أن الأخيرة بدأت مباشرة بعد وصولها المغرب، في العمل على أغنية مهداة إلى المنتخب المغربي وجماهيره، وكشفت ذات المصادر لليقظة أن جهات عليا بالمملكة هي من اختارت الديفا لتقديم هذه الأغنية التي ستؤديها باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بناء على شهرتها الواسعة بالعالم العربي إضافة إلى نجاحها الباهر في أداء أغنية “كلنا إنسان” خلال افتتاح كأس إفريقيا الذي نظم في مصر عام 2006، حيث كانت قد اختيرت سابقاً من قبل وزير الرياضة المغربي “محمد أوزين” لأداء أغنية خاصة بافتتاح كأس إفريقيا الذي كان متوقعاً أن ينظم في المغرب في عام 2015، قبل أن يتم تأجيله بسبب تخوف المغرب من وباء إيبولا القاتل.

وتأتي الأغنية تزامناً مع تألق المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم، حيث بات على بعد خطوة من مونديال روسيا 2018 ، بعد غياب دام 20 عاماً.

يذكر أن النجمة المغربية ستنتقل بعد استكمال تسجيل الأغنية إلى تصوير بعض المشاهد بأحد ملاعب كرة القدم، قبل أن تبدأ في الاستعداد بصحبة الفرقة الاسماعيلية للموسيقى العصرية، إلى حفلها الضخم الذي ستحييه في إطار فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مكناس، حيث ستحيي الحفل الختامي.

وكانت الديفا “سميرة سعيد” قد اختتمت الجمعة الماضي، فعاليات الدورة الــ 14 من مهرجان الإسكندرية للأغنية وسط حضور جماهيري ضخم وبحضور عدة ممثلين عن السلك الدبلوماسي لبعض الدول العربية بمصر، وشخصيات مدنية وعسكرية.