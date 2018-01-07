بالفيديو: الديفا تمازح جمهورها في حفل راس السنة بسبب “صفارة”

اختارت ملكة جمال مصر لعام 2017 “فرح شعبان”، حفل النجمة المغربية “سميرة سعيد” لاستقبال العام الجديد، وهو الحفل الذي احتضنه فندق رويال كومبنسكي بالقاهرة، بمشاركة الفنان الشعبي “حكيم” واللبنانية “مايا دياب.”

الحفل عرف حضور عدد من النجوم في مقدمتهم الممثل “أحمد زاهر” وزوجته، ومصمم الأزياء “هاني البحيري”، و”ياسر خليل” مدير أعمال الفنانة “شيرين” المنفصلة عنه حديثا، إضافة إلى نجل “سميرة” الوحيد “شادي” كما عرف الحفل حضور عشاق الديفا الذين قدموا من إسبانيا والمغرب.

وبدت النجمة المغربية بإطلالة راقية بفستان أزرق داكن من تصميم “هاني البحيري”، حيث بدأت فقرتها بأغنية “هوا هوا”، قبل أن تؤدي مجموعة من أغانيها الناجحة منها: “عالبال”، “يوم ورا يوم”، “باشتاق لك ساعات”، “قد الكلمة”، إضافة إلى أغاني من ألبومها الأخير، “يا لطيف”، “ياعم عيش”، و”ما حصلش حاجة” التي طلب منها الجمهور غنائها لأكثر من مرة.

وعرف الحفل تفاعل الديفا مع جمهورها الذي طلبت منه مشاركتها بــ “الصفارة”، في أغنيتها “بشتاق لك ساعات”، قبل أن تمازحه ” لا لا ما بتعرفوش تصفرو”، ولتواصل أداء الأغنية وسط تفاعل كبير من الفنان “أحمد زاهر” والمصمم “هاني البحيري.”

وعرف الحفل تألق الفنان الشعبي “حكيم” الذي أمتع جمهوره بفقرات منوعة من أغانيه المشهورة، قبل أن تؤدي “مايا دياب” مجموعة من أغانيها وتشارك الجمهور الرقص، في حفل وصف بالأضخم على مستوى حفلات القاهرة، والذي بيعت تذاكره بالكامل على بعد أيام من ليلة رأس السنة.