الرجال العزاب أكثر عرضة للوفاة

قد يشعر الأشخاص العزاب بالعديد من الأعراض التي قد تؤدي بهم إلى حالة اكتئاب وتفكير طويل عن حالهم، وبالفعل كشفت دراسة أجريت في جامعة Emory في الولايات المتحدة الأميركية أنّ الأشخاص العزاب أو الأرامل أو المطلقين هم أكثر عرضة للوفاة بسبب مشكلات في القلب من أولئك المتزوجين.

ووجد فريق البحث أن عدم الارتباط قد يزيد احتمال الوفاة لأسباب مختلفة بنسبة 24% ونتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45%.

ولفتوا إلى أن الخطر يزداد بنسبة 71% لدى الأرامل و41% لدى المطلقين، فيما يصل لدى الأشخاص الذين لم يتزوجوا إلى 40 %.

وقد أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مؤثرة أخرى مثل الأمراض والأدوية والوضع المادي والاجتماعي، وكشفوا احتمال إصابة الأشخاص العزاب بمرض الشريان التاجي وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى التأكيد من خلال بحوث جديدة.

لذلك لابد من الانشغال الدائم بالرياضة فهي الطريق إلى التخلص من كل الأفكار السلبية والدوافع الشيطانية، الرياضة طريق لصحة الروح والجسد.