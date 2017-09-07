ليس مقتصراً على المرأة…..الرجل مطالب في العناية ببشرته

حتى تكون أنيقاً جذاباً، وتظهر بمظهر متألق يلائم يوم العمل لا يلزمك الاهتمام بملابسك وشعرك فقط، بل أيضاً ببشرتك وهو أمر ليس مقتصراً على المرأة، فأنت مطالباً بذلك كرجل من خلال التقيّد بروتين يومي بسيط يمنحك بشرة نظيفة ونضرة، إليك ما يجب أن تقوم به:

التنظيف

تخلّص من عادة تنظيف البشرة بالصابون لأنها تسلب بشرتك رطوبتها وتؤدي إلى جفافها وتقشرها. استعن بدلاً من الصابون بالمستحضرات المنظفة الخاصة ببشرة الرجل لتنظيف بشرتك مرّتين يومياً، صباحاً ومساءً، كالرغوة أو الهلام والذي يزيل الأوساخ والترسبات عن سطح بشرتك من دون أن يسلبها زيوتها الطبيعية أو يسبب جفافها.

الشعر الرقيق

إذا كنت كالكثيرين الذين يلجأون إلى كل الأساليب لإخفاء مشكلة الشعر الرقيق والصلع، فننصحك أن تتقبل هذا الأمر بشكل طبيعي وأن تبدأ العناية بشعرك بالمستحضرات اللازمة التي تعزز كثافة الشعر.

أما لتصفيف شعرك فننصحك بتجنب المستحضرات التي تثقل خصلاته كالمستحضرات الشمعية والجل وإبدالها بأخرى خفيفة.

الأسنان

اعتن بصحة أسنانك بانتظام، وقم بتنظيفها مرّتين يومياً بمعجون الأسنان وغسول الفم.

كما ننصحك بأن تكثر من شرب الماء للتخلّص من كل ما قد يعلق على أسنانك خلال النهار بالإضافة إلى تنظيفها بالخيط الخاص. وإذا كنت تعاني من اصفرارهما فيجب أن تقوم بالذهاب لطبيب تجميل الأسنان والحصول على اللون الأبيض لأسنانك

الترطيب

إذا كنت لا تزال تعتقد بأن ترطيب البشرة أمر محرج للرجل، آن الأوان للتخلّص من هذه الفكرة والبدء بترطيب بشرتك يومياً للمحافظة على مرونتها ومظهرها الصحي.

قم بوضع الكريم المرطب على بشرة وجهك وعنقك بعد غسلها مباشرة، على أن تختار التركيبة المثالية لنوعية بشرتك والمزودة بعامل وقاية من أشعة الشمس لتفادي أضرارها كظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، ولا تكتفي بترطيب بشرة وجهك فقط، بل عليك أن ترطب بشرة جسمك أيضاً بعد الاغتسال مباشرة.