الرمان..حبات من الجنة لصحتك

“فيها فاكهة ونخل ورمان” سورة الرحمن

الرمان أحد فواكه الجنة والتي لا يخفي على أحد كمية الفائدة التي تحتويها، وجميع أجزاء الرمان مفيدة بداء من حبات الرمان الحمراء وصولا للقشرة الخارجية وقد أجرى عليه العديد من الدراسات التي أثبتت بما لا يدع مجالا للجدل أن كنز غذائي لصحة الإنسان في جميع الأعمار.

ولأن فاكهة الجنة مباركة ومليئة بالعديد من الفوائد الجمة سوف نتحدث بشي من الإيجاز عن بعض فوائد تلك الفاكهة..

يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات والمعادن فنجده يحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما يحتوي على كميات جيدة من فيتامين A وفيتامين C وكذلك بعض أنواع من فيتامين B كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في محاربة الخلايا السرطانية والجذور الحرة.

واللون الأحمر الذي تحمله حبات الرمان تعد صديقة لصحة القلب والشرايين، حيث يحتوي على مواد فعالة في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار، ويشكل عاملا مساعدا في ضبط مستويات سكر الدم لدى مرضى السكر، كذلك فهو علاج نافع للقضاء على ديدان المعدة وحصى الكلى إذ يساعد على تفتيتها، ولمرضى الأنيميا وفقر الدم يعد الرمان من الاختيارات الذكية لرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم وغيرها من قائمة الفوائد التي لا يمكن حصرها.

إن تناول عصير الرمان المركز يعد أفضل جرعة لمن يعاني من عسر في الهضم كما أنه يرفع من القدرة الجنسية لدى الرجال بتحسين الدورة الدموية بشكل كبير، كما أنه يعالج فقر الدم في وقت قياسي ويمنح البشرة لونا ورديا ويؤخر من ظهور الشيخوخة والتجاعيد.

إن الحديث عن فاكهة الجنة “الرمان” لا يمكن أن ينتهي، لهذا علينا إدراج تلك الفاكهة في نظامنا اليومي وعدم التكاسل في تناولها للحصول على فوائدها ولكن لمن يعاني من القولون العصبي عليه تجنب الإكثار منها حيث تعيق بذور الرمان عمليات الهضم في الأمعاء مما قد يؤدي لتدهور حالة مريض القولون فيجب مراعاة ذلك.