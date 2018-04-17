7 حلول تخلصك من الروائح العالقة بالعلب البلاستيكية

حتماً تستخدمين علب البلاستيك للاحتفاظ ببقايا الطعام فى الثلاجة، إلا أنك تعانين من رائحة الطعام العالقة بها بالرغم من غسلها، وتجدين صعوبة في التخلص منها، وبالتالي تلجأين لشراء أخرى جديدة تفي بالغرض، لكننا نضع بين يديك الحلول لتتخلصي الروائح المزعجة العالقة بالعلب البلاستيكية:

الجريدة:

أحضري ورقة جريدة ثم ضعيها داخل الوعاء البلاستيكي، واغلقيه بإحكام واتركيه جانباً حتى تختفي الرائحة فالورق يمتص الروائح المزعجة.

الفحم:

ضعي فحمة واحدة داخل الأوعية أو العلب البلاستيكية واتركيها داخلها، حتى لا يبقى أي أثر لرائحة الطعام، فللفحم قدرة كبيرة على امتصاص الرائحة.

البكينج صودا:

اخلطي البيكنج صودا مع القليل من الماء، ثم ضعي المزيج وافركي علبة الطعام جيدًا ثم اتركيها جانبًا حتى تختفي الرائحة.

الليمون:

ضعي قليلًا من عصير الليمون داخل العلب البلاستيكة وانقعيها لفترة قليلة، ثم اشطفيها وستزول الرائحة تماماً.

بقايا القهوة:

بعد تناولك لفنجان القهوة الخاصة بكِ، استخدمي بقايا القهوة الموجودة في الفنجان وضعيها فى العلب البلاستيك ذات الرائحة المزعجة، واتركيها لمدة ثم اغسليها جيدًا ولاحظي الفرق.

الخل:

ضعي قليلًا من الخل مع الملح داخل العلب البلاستيكية واتركيها لمدة 5 دقائق، ثم اغسليها وستجدين الرائحة زالت تماماً.

7- كما يُفضل أيضاً وضع الأواني البلاستيكية فى أشعة الشمس لكي تمتص جميع الروائح العالقة داخلها، فأشعة الشمس تعد عنصراً فعالاً للقضاء على البكتيريا والروائح الكريهة.